Скандал у Польщі: Туск пригрозив заблокувати вступ України до ЄС через слова Кулеби

Прем'єр-міністр Польщі заявив, що Україні доведеться покопатися у неприємному минулому, якщо вона хоче будувати своє майбутнє у Євросоюзі.

Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Києву доведеться усвідомити, що прояснення історичних питань польсько-українських відносин насамперед на користь України, яка не зможе вступити до ЄС без згоди Польщі.

Про це пише PAP.

Туск наголосив, що має "однозначно негативну" оцінку заяви глави МЗС України Дмитра Кулеби, яку було зроблено в польському місті Ольштин на панельній дискусії "Польща майбутнього" щодо подій Другої світової війни, жертвами яких стали як українці, так і поляки.

Йдеться про "Волинську різанину" 1943 року, яку в Польщі вважають геноцидом свого народу українцями, та операцію "Вісла" 1947 року, під час якої українців у Польщі вигнали з місць, де вони історично проживали.

Коли Кулебу запитали про ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії, він згадав операцію "Вісла" та запропонував залишити "копання в минулому" історикам, а натомість зосередитися на майбутньому. Однак поляків обурило, що під час відповіді Кулеба назвав "українськими" території, з яких були депортовані українці 1947 року.

Градус скандалу підняла також реакція польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського, який також був присутній на дискусії в Ольштині. Глава польського МЗС підтримав свого українського колегу, закликавши думати більше про майбутні польсько-українські відносини, ніж про історичні претензії.

Відповідаючи на запитання журналістів під час пресконференції у п'ятницю, 30 серпня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що протиріччя у польсько-українських відносинах не повинні використовуватися тими, хто представляє у Польщі "проросійські тенденції", як виправдання. Тому Україні доведеться "виправдати очікування поляків". Він пояснив, що має на увазі не "копання в історії", а вибудовування відносин між країнами "на основі правди про цю історію".

"Я знаю, що ця правда не чорно-біла, що поляки не ангели, а українці не лиходії. Але тим більше правда, ексгумація та достовірна оцінка того, що сталося під час Другої світової війни та після неї, – це необхідні елементи для встановлення хороших польсько-українських відносин", – наголосив Туск.

Польський прем'єр повторив заяву віце-прем'єра і міністра оборони Владислава Косиняка-Камиша, що прозвучала в липні, про те, що Україну не можна прийняти до Європейського Союзу, поки Варшава і Київ не вирішать питання "Волинської різанини".

"Україна не буде членом Євросоюзу без згоди Польщі. Україна має відповідати стандартам, а їх багато. Це не лише питання кордонів, торгівлі, правових та економічних стандартів. Це також питання культурних та політичних стандартів", – зазначив він.

За словами Туска, ЄС не був би створений без примирення німців та французів чи німців та поляків.

"Українці повинні зрозуміти, що вступ до ЄС означає вихід до галузі стандартів щодо політичної та історичної культури", – наголосив він.

Глава польського уряду також заявив, що "все чіткіше" пояснюватиме, особливо під час польського головування у Раді ЄС у першій половині 2025 року, що на користь Києва нарешті врегулювати польсько-українські відносини.

"Тому нам доведеться заглибитись у неприємне минуле, якщо ми хочемо побудувати хороше майбутнє", — сказав Туск.

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