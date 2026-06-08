Скандал у Польщі через орден Зеленського: Сікорський виступив із різкою заявою

Радослав Сікорський / © Associated Press

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Можливе позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — Ордена Білого Орла — матиме наслідки для зовнішньої політики країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у спілкуванні з журналістами 8 червня, повідомляють «Польське радіо».

Керівник зовнішньополітичного відомства припустив, що така ініціатива виглядатиме неоднозначно на тлі інших іноземних діячів, які досі володіють цією відзнакою.

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«Я особисто вважаю, що це буде дивно, якщо виявиться, що, якщо звузити справу до живих, Орден Білого Орла має колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який отримує гроші від Путіна, а не має його той, хто з Путіним воює», — зазначив Радослав Сікорський.

Міністр висловив сподівання, що Капітула ордену та президент ухвалять «мудре рішення».

Варто зауважити, що Герхард Шредер, який очолював уряд Німеччини у 1998–2005 роках, після відставки очолив правління російської держкомпанії «Роснефть». Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він зберіг особисті контакти з Володимиром Путіним та не засудив його дії публічно. Крім того, у 2025 році ексканцлер публічно захищав проєкт «Північний потік», назвавши співпрацю з Росією «перевіреною».

Засідання Капітули ордену, на якому обговорювали пропозицію Кароля Навроцького, відбулося 8 червня. Приводом для ініціативи польського лідера стало надання одному з підрозділів Сил спеціальних операцій України почесного найменування «імені Героїв УПА».

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Речник польського президента Рафаль Леськевич повідомив, що Капітула вже передала свою позицію главі держави, який також долучився до обговорення. Проте речник не розповів, що саме вирішили на зустрічі, та додав, що президент оголосить своє рішення згодом.

Скандал України з Польщею через УПА — останні новини

Нагадаємо, наприкінці травня Володимир Зеленський присвоїв центру спецоперацій «Північ» ім’я Героїв УПА. Це рішення обурило Польщу. У відповідь польський лідер Кароль Навроцький заявив, що Зеленського позбавлять Ордена Білого Орла, який український президент отримав у квітні 2023 року.

Згодом очільник уряду Польщі Дональд Туск закликав президентів Володимира Зеленського та Кароля Навроцького до відвертої розмови на тлі загострення польсько-українських відносин через скандал із присвоєнням українському військовому підрозділу найменування на честь героїв УПА.

Так, до Варшави прибув керівник ОП Кирило Буданов та зустрівся з міністром національної оборони з Владиславом Косиняк-Камишом.

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