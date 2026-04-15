Політика
163
2 хв

Скандал у Польщі: Навроцький звинуватив Туска у «зв’язках з Росією»

Президент Польщі виступив із різкою заявою щодо деяких представників уряду. Зокрема, прем’єра Туска.

Олена Капнік
Кароль Навроцький. / © Associated Press

Президент Польщі Кароль Навроцький опублікував відео, в якому звинуватив деяких членів уряд у «політиці умиротворення щодо Росії». Звинувачення пролунали на адресу прем’єра Дональда Туска і спікера Сейму Влодзімєжа Чажастого.

Польський лідер опублікував відео у Мережі, пише RMF24.

«Досить брехні. Ті, хто зараз перебуває при владі, роками проводили політику поступок щодо Росії, торгуючи з Путіним нашою національною безпекою. Сьогодні вони намагаються повчати. Не даймо брехні перемогти правду», — йдеться у дописі Навроцького до відео.

У відео звинувачують Туска і Чажастого у «брехні та нападах» на президента, який «роками бореться за усунення російського впливу». Зазначається, що спікер Сейму має комуністичне минуле та славиться «російськими контактами», а чинний очільник уряду — «найбільш проросійський прем’єр-міністр в історії».

Водночас Навроцький «роками прагнув обмежити російський вплив». Зокрема, коли очолював Інституту нацпам’яті «зносив комуністичні пам’ятники», а, сівши у крісло президента «прямо називає Путіна злочинцем».

У відеоролику згадують допис, у якому Влодзімєж Чажастий критикував президента Навроцького після зустрічі з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном: «У вас залишився тільки Путін, пане президенте. Ми пам’ятаємо ваш останній візит до Будапешта».

У відео, серед іншого, цитується допис спікера Сейму, в якому він опублікував фото Навроцького з прем’єр-міністром Угорщини, який скоро залишить свою посаду, Віктором Орбаном.

Звинувачення проти Дональда Туска

Щодо Дональда Туска, то у відео звучать твердження про його нібито проросійську політику. Крім того, згадуються попередні зустрічі політика з «фюрером» Росії Володимиром Путіним, твердження, що за його уряду Польща стала «залежнішою» від російського газу. Також йдеться про те, що росЗМІ називали прем’єра «нашою людиною у Варшаві».

У відео наведені архівні кадри зустрічей Туска і Путіна, які відбулись ще задовго до вторгнення Росії до України 2022-го.

Наразі ні Дональд Туск, ні Влодзімєж Чажастий публічно не відреагували на ці звинувачення.

Нагадаємо, раніше Дональд Туск звинуватив Кароля Навроцького у намірах, які, на його думку, можуть втягнути Польщу у конфлікт на Близькому Сході. Зокрема, обурення прем’єра були через заяви представників президентського оточення, які нібито допускають можливу участь Варшави у підтримці військових дій союзників.

