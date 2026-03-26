Скандал у США: союзники Трампа критикують війну з Іраном

У США серед республіканців у Палаті представників зростає в розчаруванні війною з Іраном. Зокрема, обурення зумовлене цілями та тривалістю операції.

Про це повідомляє CNN.

Американські законодавці дедалі більше скептично ставляться до витрат мільярдів доларів на продовження війни. Кілька членів Республіканської партії заявили, що відмовляться підтримувати подальше фінансування війни без чіткої стратегії Білого дому.

«З кожним днем, що це (операція - Ред.) тягнеться, тим менше підтримки з боку республіканців», - наголосила конгресвумен-республіканка Ненсі Мейс.

З її слів, цілі війни необхідно прояснити «як для американської громадськості, так і для Конгресу». Конгресвумен розкритикувала нещодавні коментарі сенатора Ліндсі Грема про те, що США повинні продовжувати операцію в Ірані та захопити контроль над островом Харг.

«Я не відправлятиму синів і дочок Південної Кароліни на війну, щоб вони гинули за ціну нафти. Я просто не зроблю цього.Назвіть мені війну, яку ми виграли за останні 70 років… де ми змінили режим, але зазнали невдачі», – наголосила Мейс.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран атакував сотнею ракет важливий американський об’єкт. Він не сказав, що саме опинилося під ударом. Втім, заявив про сотню випущених Тегераном ракет про цій цілі.

Тим часом Іран мінує острів Харг. Останніми тижнями країна посилює його оборону через можливу операцію США. Зокрема, іранські сили розставляють пастки та перекидають додатковий військовий контингент і системи протиповітряної оборони.

Крім того, Тегеран погрожує перекрити ще одну стратегічну протоку - Баб-ель-Мандебську. Ця артерія з’єднує Червоне море з Аденською затокою та є критично важливим вузлом для світової торгівлі