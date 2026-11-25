Трамп погрожує демократам / © Associated Press

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У США погрожують конгресменам-демократам можливістю кримінального переслідування за федеральним законом про «змову проти прав», якщо ті проводитимуть агресивні розслідування щодо союзників президента Дональда Трампа. Саме за цією статтею колишній спецпрокурор Джек Сміт у 2023 році висував обвинувачення самому Трампу через спроби скасувати результати президентських виборів 2020 року.

Про це пише Politico.

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Посадовці Білого дому та Міністерства юстиції останніми днями попереджали, що демократи можуть зіткнутися з кримінальним переслідуванням згідно з конкретним законом про «змову проти прав», який Сміт колись висунув проти президента Дональда Трампа. Звинувачення було зосереджено на твердженні, що спроба Трампа підірвати вибори 2020 року позбавила б права голосу мільйони виборців, порушивши їхнє конституційне право на підрахунок голосів.

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Тепер помічники Трампа скеровують федеральний закон про громадянські права проти демократів, що віддзеркалює їхнє невдоволення тим, що цей закон нібито спотворили, аби покарати президента. Це відбувається після кількох місяців закликів з боку деяких прихильників Трампа застосувати статтю про «змову проти прав» проти ворогів президента.

«Безпрецедентне обвинувачення Джека Сміта проти колишнього президента привернуло увагу американців до статті 241. А що добре для гуски, те добре і для гусака», – сказав колишній помічник Сенату від Республіканської партії Майк Девіс, нині юрист і радник з кризових комунікацій у приватній практиці.

Головний федеральний прокурор у Техасі нещодавно посилався на статтю 241 у листах до семи законодавців-демократів, попереджаючи, що обіцянки агресивно розслідувати діяльність союзників Трампа можуть призвести до кримінальних розслідувань та звинувачень. В одному з нещодавніх листів до сенатора Адама Шиффа (демократ від Каліфорнії) прокурор США у Південному окрузі Техасу Аарон Райтц вимагав, щоб Шифф зберіг усі записи, пов’язані з тим, що Райтц назвав «вашим наміром перетворити розслідування Конгресу на зброю та позбавити громадян їхніх основних конституційних прав».

Радник Білого дому Вілл Шарф також повторив формулювання закону після того, як Роберт Гарсія, демократ з Каліфорнії, який має очолити Комітет з нагляду Палати представників, припустив, що «дріб'язковість може підживлювати їхні розслідування».

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«Видача незаконних повісток до суду з метою позбавлення громадян їхніх конституційних прав і привілеїв може вимагати подальшого розслідування», – написав Шарф Гарсії.

Експерти називають це помстою

«Це школа судових процесів Роя Кона: чини з іншими так, як вони чинили з тобою, тільки вдвічі сильніше. Тому це просто відвертий принцип «око за око», – сказав Норм Айзен з Фонду захисників демократії, групи, яка порушує серію позовів щодо ймовірних зловживань владою та корупції в адміністрації Трампа.

Закон часів Громадянської війни кваліфікує як федеральний злочин залякування або погрози будь-кому з метою перешкоджання «вільному здійсненню або користуванню будь-яким правом чи привілеєм, гарантованими йому Конституцією чи законами Сполучених Штатів». Порушення караються позбавленням волі на строк до 10 років, а у більш серйозних випадках – довшими термінами або смертною карою.

Багато експертів з права кажуть, що застосування статуту про «змову проти прав» до суперечок щодо нагляду з боку Конгресу є дивним відхиленням від початкової мети закону.

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«Його виштовхнули далеко за межі того, для чого він був призначений. Це не те, на що мав бути спрямований статут. Враховуючи його надмірне застосування, я б розглядав його радше як політичну помсту», – сказав Марк Браун, професор права в Університеті Столиця в Колумбусі.

Міністерство юстиції заявило, що давно чинний закон про громадянські права є вагомою підставою для здійснення наглядових заходів, які переходять межу залякування.

«Нагляд — це не дозвіл погрожувати приватним громадянам за реалізацію їхніх прав, гарантованих Першою поправкою. Конгрес надав Міністерству юстиції повноваження розслідувати дії тих, хто навмисно позбавляє людей їхніх конституційних прав», – йдеться у заяві.

Погрози Трампа демократам — головне

3 листопада у США відбулися проміжні вибори до Конгресу. Демократи здобули контроль над обома палатами — Сенатом і Палатою представників. Президент США Дональд Трамп пригрозив демократам політичними наслідками, якщо ті спробують оголосити йому імпічмент. На тлі нищівної поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу він заявив, що така спроба нібито може «знищити» Демократичну партію.

Він виступив із гострою критикою на адресу Демократичної партії, звинувативши її представників у системному тиску та погрозах імпічментом високопосадовцям американської адміністрації. За його словами, опозиційні політики вдаються до шантажу та намагаються залякати ключових посадовців системи юстиції Сполучених Штатів.

Згодом Трамп заявив, що доручає Міністерству юстиції США негайно розслідувати дії лідерів демократів. Президент звинуватив їх у розсиланні листів із погрозами. За його твердженням, демократи погрожують імпічментом генеральному прокурору та іншим посадовцям, а донорам республіканців — ув’язненням. Президент назвав це «здирництвом найвищого рівня» та «юридичною війною».

Раніше видання Axios писало, що демократи вимагають від великих банків і портів зберегти всі документи, пов’язані з можливим імпортом російського дизельного пального та іншими угодами з Росією. Зазначалося, що демократи готують розслідування угоди Трампа щодо російського дизеля.

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