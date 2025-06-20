Скандал у Стамбулі: чому представник РФ Мединський кричав на переговорах

Про переговори у Стамбулі та емоції очільника делегації РФ Мединського / © Associated Press

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Про закулісся переговорів у Стамбулі та емоції очільника делегації РФ Мединського розповів перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. За його словами, Мединський дізнався, що разом із родичами з’явився у базі сайту «Миротворець», тому перейшов на крик на переговорах з українською стороною.

Про це Сергій Кислиця розповів в інтерв’ю для «Суспільне Новини».

Кислиця розповів, що міністр оборони України Рустем Умєров, який очолював українську делегацію, проводив спільні наради перед кожним раундом переговорів. Було важливо узгодити позиції та структуру обговорень відповідно до директив від президента.

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Під час першої зустрічі в Стамбулі українська сторона вирішила не реагувати на пропагандистські заяви Мединського, які були очікуваними. Однак у другому раунді представники Росії проявили більше емоцій. Кислиця припускає, що цьому передувала спецоперація «Павутина», яка дезорієнтувала росіян, а також невдалі інформаційні вкиди їхніх пропагандистів.

Мединський натякав на можливі втрати серед родичів українських посадовців

За словами Кислиці, Мединський навіть натякав на можливі втрати серед родичів українських делегатів. Після того, як його ім’я потрапило до «Миротворця», він влаштував емоційну лекцію на цю тему під час другого раунду в Стамбулі. Українська сторона пояснила, що не має стосунку до цього ресурсу, проте глава російської делегації втратив самовладання та почав звинувачувати Кислицю у брехні.

«Я йому нагадав, що не працюю ні на нього, ні на уряд РФ, тому підвищувати голос не потрібно», — заявив Кислиця, додавши, що атмосфера більше нагадувала засідання Радбезу ООН, а не серйозні переговори.

Кислиця також звернув увагу на постійну риторику з боку Росії, мовляв, українці ще пошкодують, що не прийняли запропоновані умови. Переговори, за його словами, були малопродуктивними, особливо на тлі згадок росіян про зустріч у березні 2022 року.

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Нагадаємо, в Україні заявляють, що формат переговорів України з Росією у Стамбулі не може суттєво змінити ситуацію з війною.

Тим часом Москва повідомила, що нібито готова узгодити дату нового раунду переговорів з Україною.

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