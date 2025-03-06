Зеленський, Макрон і Стармер п’ять днів обговорювали, як змінити підхід до Трампа: до чого домовились

Одразу після того, як Зеленський залишив Білий дім 28 лютого, Стармер запропонував йому повернутися, щоб налагодити стосунки з Трампом. Однак зрештою вирішили дати обом сторонам охолонути.

Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон, а також прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер п’ять днів обговорювали, як змінити підхід до Трампа після скандальної зустрічі в Овальному кабінеті.

Про це пише The New York Times.

Одразу після того, як Володимир Зеленський залишив Білий дім 28 лютого, прем’єр Великої Британії Кір Стармер запропонував йому повернутися, щоб налагодити стосунки з Дональдом Трампом. Однак зрештою вирішили "дати обом сторонам охолонути".

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"Протягом п’яти днів Зеленський, Стармер і президент Франції Еммануель Макрон консультувалися щодо зміни підходу до Трампа. Це питання стало ще актуальнішим після зупинки американської допомоги Україні", – пише NYT.

Нагадаємо, після суперечки у Білому домі президент України Володимир Зеленський залишив адміністрацію США з порожніми руками, а відносини між обома державами опинилися у руїнах. Тож тепер для усунення частини збитків докладаються серйозні зусилля.

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