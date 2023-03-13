Скандал з Шевченківською премією 2023: комітет покинула відома художниця

Про це вона повідомила Суспільне.Культура.

Зокрема, рішення скласти мандат вона прийняла ще у лютому, а свої повноваження склала 18 лютого 2023 року.

"Власне, каденція членів Шевченківського комітету триває три роки, втім, з огляду на воєнний стан, увесь склад теперішнього комітету отримав запрошення лишитися на посадах ще на один рік. Тому рішення про вихід було для мене логічною крапкою по виконанні обов’язків, пов’язаних із Премією, тобто, по завершенні останнього, третього засідання з фінальним голосуванням за цьогорічних лавреатів", — прокоментувала вона.

Серед недоліків діяльності комітету Влада Ралко називає закритість премії. Вона також назвала неприйнятним перенесення премії на травень.

"Думаю, буде важливим зазначити, що на моїй каденції вся процедура відбувалася належно та за правилами, тому низку зовнішніх закидів щодо свавілля членів комітету я можу віднести до серйозного недоліку браку комунікації, а саме до закритості Премії замість оперативного інформування про чинні технічні правила та обмеження.

Після першого року каденції теперішнього комітету з Офісу Президента надійшов запит на внесення пропозицій щодо можливого реформування Премії, практично всі правила якої лишилися незмінними ще з радянських часів. На жаль, пропозицію від нашої секції візуальних мистецтв щодо скасовування анкети, яку мусить заповнювати та підписувати претендент зі згодою номінуватися на Премію, не було прийнято. Це означає, що номінант, ставши лавреатом, попередньо позбавляється можливості відмовитися від Премії в разі принципової незгоди з політикою Премії чи політикою Держави.

Учора я була заскочена головною новиною про зміни щодо належного вручення Премії разом з усіма», - розповіла художниця

«Додаткова номінація "За вклад у Перемогу" в контексті саме цієї премії є не лише досить розмитою в сенсі критеріїв, але абсолютно тавтологічною, бо ім’я Шевченка вже закладає політичний вектор нагороди, а митці, що, лишають політику за дверима своїх майстерень, де займаються якимось окремим від решти життя мистецтвом, можуть претендувати на іншу премію, але не на цю. Також додатковий розгляд кандидатур у новій тимчасовій номінації з огляду на воєнний стан видається мені маніпулятивним через публічне зневажання того факту, що війна Росії проти України триває з 2014 року, і це аж ніяк не рік.

Також мушу висловити свою активну незгоду щодо перенесення вручення Премії, яке, на превеликий жаль, відбувається вже вдруге. Лавреат Премії Тарас Прохасько писав, що "доля — це спосіб говорити". Вислів зовсім не такий простий, яким здається. Доля Премії, так би мовити, зав’язана на долі Шевченка і певні правила можна передивлятися, уточнюючи відповідність із принципом Шевченкового шляху. Але до певних пунктів ті, хто стає дотичним до Премії, приходять виключно як до обов’язків. Таким обов’язком є оголошення імен лавреатів у день народження Шевченка. Вручення премій у цей день так само є обов’язком Президента. Є речі, стосовно яких ми робимо вибір, але є речі, котрі ми обирати не можемо, бо вони прописані долею. Тому жонглювання датами народження та перепоховання виглядає цинічним ігноруванням головними смислами, які як Комітет, так і Офіс Президента мають не легковажно змінювати, а стверджувати як певну даність», - зауважила художниця.

Влада Ралко — українська художниця, член Національної спілки художників України з 1994 року, лауреатка Премії Women In Arts.

Нагадаємо, що раніше було названо переможців Шевченківської премії.

Пізніше одного з лауреатів звинуватили у зв'язках з РФ.

А очільник комітету нагороди склав повноваження.