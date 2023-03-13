Скандал з Шевченківською премією 2023: очільник комітету нагороди склав повноваження

Про це він написав у повідомленні у Facebook.

«Всі, хто стежить за ситуацією з Шевченківською премією, не мають потреби у викладенні передісторії. Всім, хто не в курсі, це вочевидь нецікаво, в крайньому разі можна погортати стрічку новин за останніх пару днів. Тому короткий зміст попередніх серій: три дні тому в якості голови Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка я виступив з ініціативою доповнити список номінацій додатковими преміями «За внесок у перемогу». Я виходив із того, що цьогоріч комітет не визнав за можливе присудити нагороду в двох номінаціях, а тимчасом від початку повномасштабної війни з’явилася неймовірна, неуявна кількість вартісних мистецьких творів, проєктів і явищ, які робляться на ентузіазмі й у буквальному сенсі наближають нашу перемогу», - розповів Макаров.

Він додав, що пропозиція виникла майже експромтом, але під час зустрічі діячів культури з президентом України 9 березня вона зустріла його підтримку. Офіс президента пристав на мою ініціативу, затримав оприлюднення результатів конкурсу 2023 з метою оголосити переможців усіх разом 22 травня.

На жаль, бажання віддати шану тим митцям, які підіймають українську культуру на принципово новий рівень, залучають до неї героїчних вояків і мешканців звільнених територій, просувають країну в світі, наштовхнулося на агресивне нерозуміння.

«Чимало шанованих представників мистецької спільноти й небайдужих громадян сприйняли цей крок як політичну спекуляцію, намагання влади призначити «своїх» висуванців, або применшити вагу вже визначених лавреатів», - додав Макаров.

«Мушу до того ж констатувати, що мій особистий вчинок не знайшов підтримки серед моїх колег, членів Комітету з Національної премії, які вважають, що він призведе до девальвації найвищої державної нагороди, підірве довіру до неї. Їхня відверта позиція, гадаю, знайде широкий розголос. Висловлюючи свою повагу й вдячність колегам, з якими ми плідно працювали останніх чотири роки, змушений зазначити, що категорично не погоджуюся з ними. Тим не менше, оскільки я мимоволі виступив «збудником» нікому не потрібних конфліктів у команді й, на жаль, значно ширше, обурення небайдужих громадян, після довгих роздумів не бачу іншого виходу, як скласти з себе повноваження голови й члена Комітету з національної премії імені Тараса Шевченка», - резюмував ексочільник премії.

Додамо, що у 2023 році вперше в історії Шевченківської премії 9 березня, в день народження Тараса Шевченка, не були оприлюднені імена переможців конкурсу та не був опублікований відповідний указ президента України.

Нагадаємо, що цьогоріч одного з лауреатів звинуватили у зв'язках з РФ.

Читайте також:

Незвичний Шевченко: поблизу Тернополя відкрили пам'ятник Кобзарю із металевих відходів