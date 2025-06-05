Скандал з Стефанішиною та АРМА може вплинути на євроінтеграційні процеси України

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Це вже четвертий великий об’єкт, переданий цій компанії за останній час.

Журналісти звертають увагу, що, попри формальний розрив у шлюбі, пан Стефанішин залишається у близькому діловому оточенні чиновниці. У той же час сама пані Стефанішина є фігуранткою кримінального провадження щодо розтрати 2,5 млн грн, виділених на адаптацію законодавства до стандартів ЄС. Справа досі слухається у Вищому антикорупційному суді.

Ситуацію також прокоментував політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда:

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«скандал довкола АРМА та Стефанішиної може призвести до провалу перемовин щодо відкриття кластеру “Основи” в рамках переговорів з ЄС і цестане наслідком діяльності тих, хто зневажає принципи європейської інтеграції та перетворює державні інституції на інструменти власного впливу», — заявив експерт.

За словами Магди, фактичне залучення родинних структур чиновників до управління державним майном через АРМА є прикладом демонстративного конфлікту інтересів і викликає серйозні запитання до державної політики в сфері управління активами.

«Не слід забувати, що назва кластеру — “Основи”. А професійна біографія деяких посадовців, зокрема пані Стефанішиної, містить також досвід роботи у команді міністерки юстиції часів Януковича — Олени Лукаш. Це теж важливий сигнал для наших міжнародних партнерів», — додав Магда.