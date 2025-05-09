Скандал зі шпигунами: Україна жорстко відповіла Угорщині

У відповідь на зазіхання Будапешта Україна висилає двох угорських дипломатів

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Після того, як Угорщина вислала двох українських дипломатів, звинувативши їх у «шпигунстві», Київ вдався до дзеркальних дій. Двох угорських дипломатів виганяють з території нашої держави.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Двоє угорських дипломатів повинні покинути нашу країну протягом 48 годин. Ми щойно викликали посла Угорщини до МЗС та вручили йому відповідну ноту. Ми діємо у відповідь на дії Угорщини, ґрунтуючись на принципі взаємності та наших національних інтересах», — написав Сибіга у соцмережі Х.

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Нагадаємо, що сьогодні, 9 травня СБУ повідомила, що вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка проводила шпигунську діяльність на шкоду українській державі.

Коментуючи викриття шпигунської мережі, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав до обережності. Водночас він прямо не заперечив затримання угорських шпигунів на Закарпатті.

Проте у відповідь на викриття своїх агентів Будапешт звинуватив двох співробітників українського посольства у шпигунстві та вислав їх з країни.