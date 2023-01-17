Скандали с Арестовичем та Ілащук: як народне обурення може спричинити втрату посади

В Україні народне обурення нерідко призводить до звільнення відомих посадових осіб, хоча кадрові висновки слідують не завжди.

ТСН.ua зібрав подробиці двох політичних скандалів останнього місяця - заява радника Офісу президента Олексія Арестовича щодо ракетного удару РФ по Дніпру і призначення послом України у Болгарії Олесі Ілащук. У першому випадку скандал коштував раднику ОПУ посади.

Щодо Ілащук з'явилася інформація, що Офіс президента планує її відкликати і шукає нову кандидатуру. Про це повідомив журналіст, голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак, однак офіційних підтверджень чи спростувань з цього приводу поки не було.

"Помилка" Арестовича, що коштувала посади

Радник Офісу президента України Олексій Арестович втратив посаду на тлі скандалу щодо своєї заяви про ракетний удар у Дніпрі.

Радник ОПУ в інтерв'ю російському блогеру Марку Фейгіну припустив, що російська ракета впала на багатоквартирний будинок після того, як її збили українські засоби ППО. Він згодом уточнив, що про ракету йому "сказав товариш, колишній ППОшник", який "йшов вулицею в момент влучення" і начебто "на 100% чув два вибухи і впізнав перший як роботу ППО".

Заяву Арестовича розтиражувала російська пропаганда, щоб продемонструвати, ніби "представники української сторони визнали свою провину" в трагедії.

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук спростував слова Арестовича. Він наголосив, що ЗСУ наразі не мають вогневих можливостей збити крилату ракету типу Х-22, яка поцілила у будинок.

Слова радника ОПУ обурили також народних депутатів України - в Раді розпочався збір підписів за звільнення Арестовича, також нардепи анонсували звернення до СБУ з приводу його дій.

Згодом він заявив, що його слова про ракету були лише "версією, яку ще потрібно перевіряти". 17 січня радник ОПУ визнав, що "зробив серйозну помилку в прямому ефірі", і написав заяву про звільнення, яка того ж дня була підписана.

Арестович останнім часом неодноразово потрапляв у скандали через свої висловлювання. Деякі з заяв він пояснював свідомими провокаціями, оскільки "люди засинають, або не хочуть обговорювати якісь теми, які варто обговорювати".

Скандальне призначення посла

Нова пані посол України в Болгарії Олеся Ілащук викликала великий резонанс своїм призначенням на цю посаду.

Як з'ясувалося, призначена 23 грудня амбасадорка до цього працювала фахівчинею з сексології і не мала досвіду в дипломатії. На своїй сторінці у Facebook Ілащук пише, що вона клінічна психологиня, системно-сімейна терапевтка, гештальт-терапевтка, сексологиня-консультантка.

Після того, як в інформаційному просторі почали активно обговорювати її нову посаду, амбасадорка заблокувала доступ до своєї сторінки. Водночас, у Telegram Ілащук написала, що наразі не користується Facebook.

На сайті президента з'явилася петиція з вимогою звільнити Ілащук з посади, оскільки вона "не мала жодного досвіду роботи пов’язаної з міжнародними відносинами, державним управлінням, політикою або суміжними сферами".

Українське МЗС свою чергою заявило, що призначеннями послами некадрових дипломатів є звичайною практикою в світі.

"Що стосується призначення на посаду посла Олесі Ілащук, то за наявною в МЗС інформацією вона отримала диплом з відзнакою за спеціальністю "Країнознавство" кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Має кваліфікацію спеціалістки з міжнародних відносин, перекладачки. Вільно володіє англійською мовою. Уряд Болгарії після оцінки її кандидатури, як це заведено у міжнародній практиці, без зволікань надав агреман пані Ілащук, не маючи жодних застережень щодо її роботи в Болгарії", - зазначили у відомстві.

Ілащук у своєму Telegram-каналі у коментарях прямо відповіла на запитання користувачів, за які заслуги її призначили надзвичайним і повноважним послом.

"В найближчий час я буду ділитися подробицями свого досвіду та вмінь і навичок, які мені вдалося отримати при навчанні на історичному факультеті та роки взаємодії з високопосадовцями інших країн і глибокого вивчення традицій та звичаїв наших друзів з Болгарії, а також інших країн та культур світу", - зазначила амбасадорка.

Читайте також: