Скандали у "Слузі народу": 10 нардепів, які погоріли на хабарях, корупції та інших скандалах

Дехто з нардепів втратив мандат і перебуває під слідством, хтось утік за кордон, а хтось надалі спокійнісінько ходить на роботу до парламенту.

Нардепи від "Слуги народу" дедалі частіше потрапляють у скандали з корупцією, хабарями та відпочинком за кордоном під час війни. Так, напередодні на хабарі попався нардеп із фракції "Слуга народу" Анатолій Гунько.

ТСН.ua зібрав 10 скандалів зі "слугами народу" через корупцію та мандри за кордон під час війни.

Хабар для поліції від Трухіна

Нагадаємо, у серпні 2021 року тодішній нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін скоїв ДТП, в якій постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. У лютому 2022 нардепа виключили з партії і аж через рік – у лютому 2023 року Трухін написав заяву на складання депутатських повноважень, що було підтримано парламентом.

Але повернімося до аварії. Так, журналісти публікували в Мережі кадри з нагрудної камери поліцейського, де видно, як Трухін на місці ДТП просить правоохоронців "відпустити" його "у ліс" та обіцяє за це віддячити. Нардеп також відмовлявся від алкотесту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Видання "Українська правда" оприлюднило відео ДТП за участі нардепа Трухіна"

У лютому 2023 року Трухін зізнався, що пропонував поліцейським хабар, аби залишити місце аварії. Політик пішов на угоду зі слідством (саме у справі про хабар) і був зобов’язаний сплатити 6 млн грн на підтримку ЗСУ і ще 68 тис. грн – штрафу.

Фото з місця ДТП з Олександром Трухіним / Скриншот

Хабар для нардепа Кузьміних

У січні 2022 року правоохоронці спіймали на отриманні хабаря нардепа від "Слуги народу" Сергій Кузьміних. Він отримав 558 тис. грн. за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

У лютому того ж року працівники НАБУ та САП затримали Кузьміних, який перебував у розшуку, бо переховувався від правоохоронців. Нардепу повідомили про підозру у зловживанні впливом і взяли під варту, однак згодом він вийшов під заставу в майже 50 тис. грн.

У вересні 2022 року правоохоронці спробували особисто вручити Кузьміних обвинувальний акт у справі через вікно автомобіля. Однак нардеп просто викинув документи на асфальт і поїхав з місця події. Справу політика все ж скерувати до Вищого антикорупційного суду.

Народний депутат Сергій Кузьміних / Фото: УНІАН

Хабар для Трубіцина та його втеча за кордон

У лютому 2022 року НАБУ викрило депутата Київради, члена партії "Слуга народу" Владислава Трубіцина та ще п’ятьох осіб на незаконній схемі про розміщення точок сезонної пересувної торгівлі у Києві. Йдеться про хабарі за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок. Свої "послуги" учасники обрудки оцінили у 1,39 млн грн на рік.

Суд взяв Трубіцина під варту, однак політик вийшов під заставу, а у травні втік з України. Прокуратура ініціювала оголошення нардепа в міжнародний розшук. У липні 2023 року НАБУ оголосило Трубіцина у розшук.

Нардеп Владислав Трубіцин оголошений у розшук / Фото: НАБУ

Як з’ясували журналісти, народний обранець зміг виїхати до Польщі, скориставшись листом від начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова. Згодом в ССО повідомили, що це вони видали дозвіл на виїзд Трубіцина на період від 28 січня до 25 травня. Виїзд мотивувався волонтерською діяльністю для забезпечення ССО "спеціальним обладнанням". Депутат так і не повернувся до України.

Хабар для Марченко, який вона викинула через огорожу

У липні 2023 року НАБУ та САП повідомили про підозру у зловживанні впливом народній депутатці від "Слуги народу" Людмилі Марченко через торгівлю дозволами на перетин кордону. За даними слідства, депутатка разом з помічницею оцінили свої "послуги" у 5 300 дол.

Обох правоохоронці викрили просто під час передавання помічницею хабаря Марченко. Депутатка викинула отримані гроші через кам'яну огорожу свого маєтку і правоохоронці зафіксували це на відео.

Депутатка Людмила Марченко викинула отриманий хабар через огорожу / Скриншот

Після скандалу членство Марченко у фракції "Слуга народу" призупинили та пообіцяли виключити з однойменної партії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Лави народних обранців рідшають! Причини та подробиці найбільш гучних скандалів"

Хабар для Гунька за "продаж" землі

8 серпня СБУ спіймала "на гарячому" нардепа з фракції "Слуги народу" Анатолія Гунька, який отримав першу частину хабаря у 85 тис. дол. за обіцянку бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Прийшла людина і поставила". Нардепи "Слуг народу" потрапили у "хабарний" скандал"

Обшуки в нардепа Анатолія Гунька / Фото: СБУ

Елітний особняк Халімона

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач у січні 2023 року повідомив, що нардеп від "Слуги народу" з Чернігівщини, заступник керівника парламентської фракції Павло Халімон влітку придбав елітний особняк на Печерських пагорбах у Києві. Однак зареєстрованою нерухомість була на Анастасію Миколаївну Котеленець, яка раніше, 2021 року, придбала 45 земельних ділянок на Чернігівщині загальною площею близько 80 га.

За інформацією у договорі купівлі-продажу маєтку, будинок разом із земельною ділянкою площею в 10 сотих начебто коштував 10 млн 300 тис. грн. Хоча в оголошеннях в Інтернеті схожі будинки з аналогічною площею коштують близько 50-60 млн грн.

Маєток нардепа Павла Халімона

Після скандалу Халімон пішов із з посади голови Чернігівської обласної організації партії "Слуга народу". А очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Халімон буде звільнений із посади заступника голови фракції.

Закордонні мандри "слуг" під час війни

Тищенко у Таїланді

У січні 2023 року нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко потрапив у гучний скандал, адже у розпал війни поїхав до Таїланду начебто для "обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в королівстві Таїланд". Це відбулося на тлі рішення РБНО про виїзд за кордон депутатів і чиновників лише на підставі службового відрядження.

Нардеп Микола Тищенко в Таїланді / Фото: Facebook/Михайло Ткач

Після спалахування скандалу Тищенко звинуватив ЗМІ у дискредитації України перед в'єтнамськими та тайськими партнерами тим, що журналісти висвітлюють його поїздку до Таїланду.

Після хвилі народного обурення Тищенка виключили з парламентської фракції "Слуга народу" і звільнили з посади заступника голови фракції. Однак політик досі залишається народним депутатом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Докупався! Нардепа Миколу Тищенка вигнали з партії "Слуга народу"

Арістов на Мальдівах

У липні 2023 року журналісти дізналися про відпочинок на Мальдівах нардепа з фракції "Слуга народу" Юрія Арістова у дорогому 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives.

Також читайте Арахамія заявив, що у Раді не знали про поїздку Арістова на Мальдіви

Нардеп спершу виїхав до Польщі начебто задля службового відрядження і відкрив там лікарняний, у правдивості якого засумнівалися правоохоронці. Вони провели в Арістова обшуки, а прокуратура відкрила справу щодо внесення неправдивих даних до документів для виїзду за кордон.

Після скандалу Арістова склав депутатський мандат і суд обрав для нардепа запобіжний захід у справі у вигляді особистого зобов’язання.

Коштовні покупки дружини Торохтія і його відпочинок за кордоном

У червні 2023 року журналісти дізналися, що дружина нардепа від "Слуги народу" Богдана Торохтія під час війни придбала авто Mercedes-Benz EQS за 7 млн грн. А сам нардеп виїжджав на море за кордон під час війни.

Також повідомлялося, що дружина Торохтія придбала квартиру та приміщення у курортному болгарському місті Несебр. Окрім того, жінка купила квартиру ще й у центрі Києва.

Арахамія повідомив, що Торохтія планують виключити з фракції "Слуга народу".

Нардеп Богдан Торохтій із дружиною Аліною Левченко / Фото: bihus.info

Втеча з країни Холодова

Наприкінці липня журналісти звернули увагу, що нардеп від партії "Слуга народу" Андрій Холодов вже понад пів року не з’являється на засіданнях парламенту, адже ще в січні 2023 року виїхав за межі України.

В апараті Верховної Ради повідомили, що цього року відпустки Холодову не надавалися і відрядження за кордон теж не оформлювалися.

За інформацією розслідувачів, Холодов перебуває з сім’єю на Кіпрі, де має родинний маєток. Політик також розбудовує сімейний бізнес за кордоном: його дружина стала співвласницею салону краси LA SALUTE Sport&Beauty у Відні.

Родинний маєток депутата Андрія Холодова на Кіпрі / Фото: Telegram / Схеми

На початку серпня Холодов написав заяву про складання депутатський повноважень. Причиною цього рішення вказав: "Не можу суміщати обовʼязки глави сімʼї, займатися лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.