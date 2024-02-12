Скандальна пропозиція Орбана про "буферну зону в Україні" – що не так із заявою політика

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна може зберегтися як держава, лише якщо стане "буферною зоною між Росією та Заходом", відмовившись від інтеграції до Євросоюзу та НАТО.

У Центрі стратегічних комунікацій пояснили, що не так із заявою Віктора Орбана.

За його словами, Україна має стати "буферною зоною між Росією та НАТО", інакше втратить свою територію, бо росіяни атакуватимуть її знову і знову. Проте:

Росію не цікавлять жодні "буфери", її мета – експансія і знищення України.

Членство України в НАТО – єдина дієва та довгострокова гарантія ненападу Росії. Україна поза Альянсом – це "запрошення" Кремля для продовження агресії.

Кремль збирається загравати з Орбаном лише до того часу, поки він потрібен для ослаблення європейської підтримки України.

НАТО без України не матиме достатнього потенціалу для стримування російської агресії. Від виживання України залежить і безпека Угорщини.

Попри риторику Орбана, Україна вдячна Угорщині за позитивні голосування у Європейській Раді, за початок переговорів про членство в ЄС та виділення фінансової допомоги.

Нагадаємо, прем'єр Вірменії зробив заяву про війну РФ проти України.

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