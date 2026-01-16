Скандальна заява Червоного Хреста: омбудсман зустрівся з президенткою організації

Український омбудсман Дмитро Лубінець і президентка МКЧХ Мір’яна Сполярич Еггер. / © Дмитро Лубінець facebook

Після скандальної заяви Міжнародного Комітету Червоного Хреста, в якій обстріли держави-агресорки були прирівняні із ударами Сил оборони України, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Женеві зустрівся із президенткою МКЧХ Мір’яною Сполярич Еггер.

Про це омбудсман повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Лубінця, він висловив принципову незгоду та глибоке емоційне обурення заявою регіональної директорки МКЧХ з питань Європи та Центральної Азії, підпис якої стояв під скандальною заявою.

Він наголосив, що формулювання, які ставлять на один рівень державу-агресора і державу, що захищається, є «неприпустимими, а на такому рівні — ще й небезпечними».

Лубінець нагадав президентці Червоного Хреста, що Росія веде війну і цілеспрямовано б’є по енергетичній інфраструктурі України, залишаючи мільйони людей без тепла, світла й води в сильний мороз. В результаті обстрілів держави-агресорки, наголосив він, українські діти, мерзнуть у садочках, школах, на вулиці та вдома.

«Росія б’є по навчальних закладах, лікарнях, житлових будинках. Наприклад, 9 січня російський дрон влучив у дім нашої колеги. Внаслідок обстрілу загинув медик, який рятував життя після атаки. Чоловік тікав від росіян із тимчасово окупованої Нової Каховки, але загинув у Києві жахливою смертю — під завалами. Це не абстрактне протистояння, а свідома тактика терору проти цивільних», — навів омбудсман конкретний приклад воєнних злочинів Росії.

Дмитро Лубінець запросив керівництво МКЧХ відвідати Україну і на власні очі побачити наслідки російських ударів.

«Наприклад, провести день у нашому офісі — і зрозуміти, як працюють люди за таких умов. І як живуть у домівках, де світло є лише 3 години на день, де температура в приміщеннях +7 — як зараз на вулицях Женеви. Можливо, тоді слова на папері знову почнуть відповідати реальності», — зазначив він.

За його словами, під час зустрічі з президенткою МКЧХ також вдалося обговорити такі ключові питання:

проблему доступу МКЧХ до українських військовополонених і незаконно затриманих цивільних, а також залученість організації до їхньої верифікації;

побудову ефективної системи пошуку зниклих безвісти;

супровід МКЧХ громадян України, які хочуть виїхати з ТОТ;

питання обміну військовополоненими, якому приділили багато часу.

Омбудсман наголосив, що МКЧХ насамперед потрібен доступ до українських військовополонених і цивільних, яких Росія незаконно утримує.

«Саме це є мандатом організації. І саме відсутність системного доступу до наших людей у полоні роками підриває довіру до МКЧХ», — сказав він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав ганебною заяву Міжнародного Комітету Червоного Хреста, в якій прирівняно удари російської терористичної армії по критичній інфраструктурі України з атаками Сил оборони.