Скандальна заява Папи про білий прапор: МЗС запросило "на килим" представника Ватикану

Нунцію повідомили, що в Україні розчаровані словами Папи про "білий прапор"

Сьогодні, 11 березня, до Міністерства закордонних справ запросили Апостольського нунція в Україні архієпископа Вісвальдаса Кульбокаса через скандальні висловлювання Папи Римського Франциска.

Про це передає пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

Нунцію повідомили, що в Україні розчаровані словами Папи про "білий прапор та необхідності "проявити хоробрість і вести переговори" з агресором.

В МЗС зазначили, що замість закликів, які легалізують право сильного і заохочують його до подальшого нехтування нормами міжнародного права, від глави Святого Престолу очікувалися б заклики до світової спільноти про об’єднання сил для забезпечення перемоги добра над злом, а також апеляції до нападника, а не до жертви.

У відомстві наголосили на тому, що Україна, як ніхто інший, прагне миру.

"Цей мир, однак, має бути справедливим і заснованим на принципах Статуту ООН та Формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск заявив, що вважає “мужнім вчинком” підняти “білий прапор" та розпочати переговори Росією за участі міжнародних посередників.

У пресслужбі Ватикану прокоментували слова Папи Римського щодо "білого прапора" України. Там запевнили, що понтифік начебто мав на увазі діалог шляхом переговорів, а не капітуляцію Києва.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про заяву Папи про білий прапор, реакції на неї та мету таких висловлювань.

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