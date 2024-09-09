Скандальна заява прем'єра Словаччини про "нацистів" в Україні: що відповіло МЗС

В Києві розчаровані скандальною заявою прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про нібито "нацистські війська" в Україні. МЗС наголошує, що такі слова йдуть всупереч поточному рівню довіри та взаємодії між країнами.

По це йдеться в коментарі речника МЗС України Георгія Тихого.

"Українські воїни нині захищають своїх рідних, домівки та країну, а також усю Європу та вільний світ від російських загарбників, позначених латинськими літерами "Z" – символом фашистської естетики сучасної Росії", – наголосив речник МЗС.

Речник МЗС України Георгій Тихий / Фото: twitter.com

За його словами, для українців протидія російській агресії є продовженням історії опору нашого народу тоталітарним режимам у минулому столітті.

Тихий нагадав, що у ХХ столітті український народ зазнав багатомільйонних втрат у боротьбі з нацизмом. Мільйони українців чинили збройний спротив у складі різних регулярних армій та рухів опору на боці Антигітлерівської коаліції і зробили значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками гітлерівської Німеччини.

Крім того, трагічною є історія Голокосту на українських землях, жертвами якого стали близько півтора мільйона українських євреїв. Понад 2600 українців, які рятували євреїв, ризикуючи власним життям, внесені до списку Праведників народів світу.

"Розраховуємо на обʼєднання зусиль Словаччини та всіх наших європейських партнерів у протидії новітньому російському злу, яке принесло на українську землю звірства, небачені від часів Другої світової війни.

Залишаємося налаштованими на подальший конструктивний діалог, який відповідає традиційно теплим і добросусідським відносинам між словацьким та українським народами", – підсумували в МЗС.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 вересня, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в Україні нібито воюють "нацисти", а міжнародна спільнота це ігнорує. Фіцо часто повторює російський наратив про причини війни в Україні і звинувачує українців у нібито "потуранні" нацизму.

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