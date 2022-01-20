Скандальна заява словацького міністра про Крим і санкції: Братислава роз'яснила свою позицію

Скандальна заява словацького міністра про Крим і санкції: Братислава роз'яснила свою позицію

Прем'єр Словаччини заявив, що країна засуджує окупацію Криму і ця позиція має бути обов'язковою для всіх членів його уряду.

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер запевнив Україну, що його країна не виправдовуватиме порушення Росією міжнародного права та незаконну анексію Криму.

Про це він заявив після скандальної заявив міністра економіки Річард Сулика, який поставив під сумнів необхідність санкцій проти РФ та заявив, що Москва ніколи не віддасть Крим. Заяву словацького прем’єра передає видання DennikN.

"Під час правління Роберта Фіцо (прем’єр Словаччини у 2006-2010 та 2012-2018 роках) Словацька Республіка приєдналася до держав, які засудили окупацію Криму та ввели санкції щодо Росії. Це офіційна зовнішньополітична лінія Словаччини, в якій нічого не змінилося і яка є обов'язковою для членів уряду", — заявив Геґер.

Він висловив сподівання, що міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок переконає свого скандального колегу більше не робити подібних заяв.

Нагадаємо, що віцепрем'єр — міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик назвав невдалими санкції проти Росії, ухвалені через окупацію Криму.

"Санкції завдають лише збитків, а Крим росіяни все одно не повернуть. Треба дивитися вперед і будувати відносини", — говорив скандальний міністр.

У МЗС України обурилися висловлюванням Сулика і назвали заяву неприйнятною.

Раніше французький телеканал втрапив у скандал, зобразивши окупований Крим як частину Росії.

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