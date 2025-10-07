Дмитро Пєсков / © Associated Press

У Путіна відреагували на скандальне інтерв’ю ексканцлера ФРН Ангели Меркель. Росіяни стверджують, що «шалена» політика країн Балтії зробила ЄС та Брюссель «заручниками» Варшави та країн Балтії.

Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пише «РБК Новости».

У такий спосіб він відповів на слова ексканцлера ФРН Ангели Меркель, що Польща та країни Балтії не підтримали ініціативу про прямі переговори з Росією у 2021 році. Сама ж Меркель тоді виступила за новий формат замість Мінських угод.

«Тут очевидно, що з багатьох питань зовнішньої політики ЄС та Брюссель перебувають у становищі заручників шаленої політики, яку проводять прибалтійські держави. Можна собі уявити, що пані Меркель має рацію в цьому плані», — сказав Пєсков.

Раніше Пєсков заявив, що постачання американських крилатих ракет Tomahawk для ЗСУ означатиме «ескалацію конфлікту». Мовляв, позиція Росії щодо цього питання була «недвозначно викладена Путіним».

«Це буде виток ескалації, але не зможе змінити ситуацію для Києва», — цинічно заявив Пєсков