Скандальне відео аварії з Трухіним: Венедіктова доручила зареєструвати кримінальне провадження

Депутата виключили з партії "Слуга народу".
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова дала доручення зареєструвати кримінальну справу після появи нових даних у ЗМІ щодо аварії за участі народного депутата Олександра Трухіна.
Інформація про це з'явилася на сторінці генпрокурорки у Facebook.
"На жаль, йдеться вже не тільки про участь в ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше. Підслідність визначаю за НАБУ", – повідомила вона.
За її словами, підслідність за НАБУ визначається у разі вчинення корупційних злочинів.
Слід зауважити, що у Мережі з'явилася публікація відеозапису з місця аварії за участі Трухіна. На кадрах видно, як депутат намагається домовитися із поліцейським про те, щоб залишити місце ДТП, та обіцяє згодом "знайтися" з правоохоронцем і "віддячити" йому.
Після відео Трухіна 2 лютого виключили з партії "Слуга Народу". Відповідне рішення ухвалила очільниця партії Олена Шуляк.
Нагадаємо, аварія за участі Трухіна сталася торік у серпні на трасі між Києвом і Полтавою. В ній травм зазнали шестеро людей, серед яких двоє дітей.
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