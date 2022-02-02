Скандальне відео аварії з Трухіним: Венедіктова доручила зареєструвати кримінальне провадження

Депутата виключили з партії "Слуга народу".

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова дала доручення зареєструвати кримінальну справу після появи нових даних у ЗМІ щодо аварії за участі народного депутата Олександра Трухіна.

Інформація про це з'явилася на сторінці генпрокурорки у Facebook.

"На жаль, йдеться вже не тільки про участь в ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше. Підслідність визначаю за НАБУ", – повідомила вона.

За її словами, підслідність за НАБУ визначається у разі вчинення корупційних злочинів.

Слід зауважити, що у Мережі з'явилася публікація відеозапису з місця аварії за участі Трухіна. На кадрах видно, як депутат намагається домовитися із поліцейським про те, щоб залишити місце ДТП, та обіцяє згодом "знайтися" з правоохоронцем і "віддячити" йому.

Після відео Трухіна 2 лютого виключили з партії "Слуга Народу". Відповідне рішення ухвалила очільниця партії Олена Шуляк.

Нагадаємо, аварія за участі Трухіна сталася торік у серпні на трасі між Києвом і Полтавою. В ній травм зазнали шестеро людей, серед яких двоє дітей.

"Слузі народу" соромно - Арахамія відреагував на відео аварії з Трухіним | Новини України

Читайте також: