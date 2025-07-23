Скандальні закони щодо НАБУ та САП: Німеччина і Франція прокоментували

НАБУ. / © НАБУ

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Німеччина та Франція відреагували на ситуації, що склалась в Україні довкола обмеження незалежності антикорупційних органів НАБУ та САП.

Відповідні заяви зробили зовнішньополітичні відомства країн.

У заяві німецького МЗС наголошують, що розділяють занепокоєння послів G7 з приводу розслідувань щодо працівників НАБУ.

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"Незалежність та сила антикорупційних інститутів України були ключовими факторами реформ останніх років. Україна й надалі буде оцінюватися за їхнім прогресом", – заявили у міністерстві.

Французький міністр закордонних справ Бенджамін Хаддад зауважив, що ситуацію ще можна врятувати.

“Ще не пізно повернутися до цього. Ми будемо надзвичайно пильними щодо цього питання”, - додав він.

Нагадаємо, Європейський Союз заявив, що стурбований подіями, які відбуваються в Україні навколо Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ці інституції мають вирішальне значення для реформ, необхідних для вступу країни до ЄС.

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Як повідомлялося, 22 липня Верховна Рада схвалила скандальний законопроєкт №12414, окремі пункти якого ліквідовують незалежність НАБУ і САП та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Документ підтримали 263 нардепів. Президент Володимир Зеленський підписав документ.

Дата публікації 12:21, 23.07.25 Кількість переглядів 17 Скасування незалежності НАБУ і САП! Чому думки суспільства аж так розділились?