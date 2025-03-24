Скандальні заяви Віткоффа: посланець Трампа не знає ключових фактів про війну в Україні

Стів Віткофф не лише не зміг назвати п’ять українських регіонів, які, за його словами, мали би відійти до Росії, але й припустився помилки щодо історичного контексту їх належності.

Призначений Дональдом Трампом спеціальний посланець у справах Росії Стів Віткофф опинився в центрі критики через низку заяв щодо війни Росії проти України.

Про це пише Forbes.

Після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у лютому 2025 року, під час переговорів щодо звільнення американського громадянина Марка Фогеля, Віткофф почав публічно коментувати російське вторгнення. На CNN він заявив, що вторгнення Росії в Україну було "спровокованим", хоча й не уточнив, ким саме: "Це не обов’язково означає, що його спровокували росіяни".

У нещодавньому інтерв’ю Такеру Карлсону 21 березня 2025 року Віткофф заявив, що основною перешкодою до миру є небажання України визнавати окуповані Росією території. Він не зміг згадати назви цих регіонів, однак сказав, що "з точки зору Росії" вони вже стали її частиною.

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"Слон у кімнаті — це те, що в Україні існують конституційні проблеми щодо того, на які поступки вони можуть піти", — зазначив він, додавши, що Росія "де-факто контролює ці території" і питання полягає лише у визнанні цього факту міжнародною спільнотою.

Віткофф також повторив наратив Кремля про те, що "Україна — фальшива країна", створена з "мозаїки регіонів". За його словами, Росія вважає п’ять регіонів своїми з часів Другої світової війни. Він посилався на Хрущова, мовляв, той "віддав" території Україні, і виправдовував окупацію тим, що "багато людей там розмовляють російською".

Крім того, Віткофф згадав так звані "референдуми" на окупованих територіях, назвавши їх аргументом на користь передачі регіонів Росії. Водночас міжнародна спільнота не визнає ці голосування: США назвали їх фіктивними, а Держдеп заявив, що "українських громадян змусили голосувати під наглядом озброєних російських солдатів".

"Глибина невігластва — це щось", — прокоментував Ярослав Трофімов, головний зовнішньополітичний кореспондент Wall Street Journal. Він зазначив, що Стів Віткофф не лише не зміг назвати п’ять українських регіонів, які, за його словами, мали би відійти до Росії, але й припустився помилки щодо історичного контексту їх належності.

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"Крим — єдиний із п’яти, який був переданий Україні в 1954 році за Хрущова, який, до речі, не був українцем, хоча й походив із прикордонної зони", — додав журналіст.

Колишній радник трьох адміністрацій Білого дому Філ Гордон звернув увагу на ще одну неточність: Віткофф, схоже, не знає, що всі згадані регіони проголосували за незалежність України у 1991 році.

"Здається, він не усвідомлює, що Росія намагалася захопити всю країну у 2022-му, і що на кону стоїть принцип — не можна брати території силою", — написав Гордон.

Цю позицію підтверджують і військові аналітики: у лютому 2022 року Росія вторглася в Україну з кількох напрямків, зокрема намагалася захопити Київ, висадивши десант у Гостомелі за 20 кілометрів від столиці. І лише завдяки запеклому опору ЗСУ російські війська були змушені відступити та зосередитися на східних регіонах.

Незважаючи на це, Віткофф заявив: "Навіщо їм поглинати Україну? Це було б як окупація Гази. Але росіяни вже отримали те, що хотіли — Крим і ще п’ять регіонів". Його позицію практично ніхто з експертів не поділяє: визнання цих територій за Росією означало б легітимізацію насильницької анексії суверенної землі.

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Фактично Росія досі не контролює всі території, на які претендує, включаючи обласні центри Запоріжжя та Херсона.

"Передача Росії того, чого вона не здобула на полі бою, створила б для неї стратегічну перевагу — плацдарм на правому березі Дніпра, з якого легко продовжити наступ у бік Одеси", — наголосив професор Брайан Тейлор із Сіракузького університету.

Він також застеріг, що мешканці окупованих територій уже зараз зазнають серйозних порушень прав людини — тортур, викрадень, депортацій і примусового набуття російського громадянства. "Будь-яка з цих дій — це воєнний злочин", — зазначив Тейлор.

Колишній депутат британського парламенту Боб Сілі назвав заяви Віткоффа "ганебними" і такими, що повторюють кремлівську риторику. "Він навіть не знає, про які території говорить. Стверджувати, що українці хочуть бути частиною Росії — це абсурд", — сказав він у коментарі Daily Mail.

Російський політолог Марк Галеотті додав, що важливим є не лише зміст слів Віткоффа, а й його роль.

"Він не аналітик і не веде дискусію. Йому не потрібні факти. Він — політичний виконавець, який намагається проштовхнути вигідний сценарій. І для цього готовий сказати все, що потрібно".

На його думку, Віткофф фактично відтворює модель поведінки Трампа — створити альтернативну реальність, щоб потім змусити інших діяти в її межах.