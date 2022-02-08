Скандальний екссуддя Чаус вніс заставу в понад 700 тисяч - джерело

Тепер він зможе виходити з дому.

Колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус, якого підозрюють у хабарництві, вніс заставу у розмірі майже 718 тисяч гривень.

Про це з посиланням на джерело у правоохоронних органах, повідомляє "Українська правда".

Зазначається, що Чаус вніс 717 900 гривень учора, 7 лютого.

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Нагадаємо:

1 лютого Вищий антикорупційний суд постановив відпустити Миколу Чауса під заставу, вдягнувши на нього електронний браслет. За законами України, загальний строк домашнього арешту не може бути більшим, ніж шість місяців.

Колишнього суддю обвинувачують у хабарництві. У 2016 році його викрили на хабарі в 150 тисяч доларів. Гроші він заховав у трилітрову банку й закопав на городі. Коли їх знайшли - він одразу ж зник. Чауса оголосили в міжнародний розшук.

Згодом з'ясувалося - він виїхав до Молдови. Просив там політичного притулку, але отримав відмову. Навесні цьогоріч його буцімто викрали і вивезли з Молдови в Україну. А вже влітку він сам з'явився в сільраді на Вінниччині. Після цього скандального суддю затримали. У серпні його відправили під домашній арешт.

Суд постановив відпустити Чауса під заставу, вдягнувши на нього електронний браслет | Новини України