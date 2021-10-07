Скандальний Кива привітав Путіна з днем народження і назвав його "великим правителем"

Скандальний Кива привітав Путіна з днем народження і назвав його "великим правителем"

Своє привітання Кива завершив цитатою персонажа "Зоряних воєн" майстра Йоди.

Одіозний нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива привітав президента країни-агресорки Володимира Путіна з 69-річчям.

Відео з привітанням Кива опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні я хочу привітати лідера, дійсно лідера, своєї нації і дружнього нам народу — Володимира Володимировича Путіна ... Ви дійсно та людина, яка повернула своїй країні і своєму народові колишню велич і повагу в усьому світі. Ви та людина, яка пишете нову історію слов'янського світу і слов’янської єдності. Ви захищаєте мораль, віру. Ви той, чиє ім'я записано в історію людства, як ім'я великого правителя", — зазначив скандальний депутат.

Своє привітання Кива завершив цитатою персонажа "Зоряних воєн" майстра Йоди: "Нехай буде з вами сила".

Зазначимо, що нардеп не вперше висловлює привітання на адресу країни-агесорки. У вересні він привітав путінську партію з перемогою на "виборах", проведення яких в окупованому Криму ні Україна, ні ЄС та США не визнають.

Кива: від "націоналіста" до прихильника "русского мира"

Що цікаво, раніше Кива висловлював зовсім протилежні тези. У 2016 році він заявив, що виступає за насильницьку українізацію жителів Донбасу.

"Якщо ви не будете любити Україну - ми змусимо любити Україну", — звертався політик в ефірі одного з українських телеканалів до жителів Донбасу.

Деякий час він навіть керував полтавським осередком "Правого сектора", а також був регіональним політичним керівником "Правого сектора" на Сході України.

Проте у 2019 році політичні погляди Киви радикально змінилися. Він вступив в партію ОПЗЖ, яку називають проросійською, і став нардепом від цієї політсили. Від тих пір Кива став палким прихильником "русского мира", "слов'янської єдності" та Володимира Путіна.

Нагадаємо, що Ілля Кива найчастіше серед нардепів потрапляє в ситуації, які стають темами інтернет-мемів:

Чергове побоїще у стінах Верховної Ради: Ілля Кива проти Миколи Тищенка — "Секретні матеріали" Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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