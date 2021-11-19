Скандальний нардеп Камельчук влаштував пересварку з охороною Ради через ПЛР-тест: відео

Камельчук посварився з охоронцями парламенту.

Скандальний народний депутат із фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук 19 листопада влаштував перепалку у Верховній Раді через "ковідні документи". Політик вимагав у працівника Управління державної охорони показати йому ПЛР-тест.

Відео інциденту з'явилося у YouTube-каналі LBTV.

Парламентар звинуватив охоронця мовляв в тому, що він "перешкоджає його діяльності" та заважає працювати. Після цього політик попросив представників держохорони показати йому ПЛР-тест.

На що охоронець запитав: "Чим я вам заважаю?" і пообіцяв надати сертифікат за п'ять хвилин.

Після цього діалогу депутат звернувся вже до іншого охоронця і почав вимагати показати йому ПЛР-тест.

На запитання журналіста, чи показав сам Камельчук результати тесту, нардеп відповів ствердно. Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, не довіряє жодній у світі вакцині від коронавірусу, оскільки, на його переконання, COVID-19 нібито "вигадана" хвороба.