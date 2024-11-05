Скандальний нардеп Куницький поїхав за кордон у відрядження та не повернувся — ЗМІ

Куницький не брав участі у голосуваннях від початку жовтня.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Куницький, схоже, виїхав у закордонне відрядження і не повернувся назад до України.

Про це розповіли джерела Bihus.info.

Журналісти повідомляють, що наразі невідомо, коли саме Олександр Куницький виїхав за кордон. На сайті Верховної Ради в розділі "Голосування депутата" вказано, що він не брав участі у голосуваннях протягом жовтня. Відрядження народного депутата під час війни, яке триває місяць, викликає запитання.

"Чутки про те, що друг Дмитрука Олександр Куницький поїхав у відрядження за кордон і не повернувся вчасно — небезпідставні. "Слуга народу" і скандальний блогер Куницький не в Україні", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні минулого року у Києві народні депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця. Постраждалий стверджував, що вони звинуватили його в шахрайстві та вимагали гроші.

Також повідомлялось, що завод Autoenterprise, пов'язаний з народним депутатом Олександром Куницьким, розташований у Харкові, який займається виробництвом зарядних станцій для електромобілів, попри російське вторгнення, починаючи від 2016 року, постачав свою продукцію до Росії, зокрема для державної структури "Россети".

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