Скандальний політик назвав Зеленського "напівдиктатором" і згадав про "румунські території України"

Келін Джорджеску заявив про проблему з корупцією і фальшивим ставленням політиків, в тому числі і в Києві.

Колишній проросійський кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску після нещодавніх антиукраїнських заяв, розкритикував президента України Володимира Зеленського та вкотре заговорив про "румунські території України".

Про це повідомляє Digi24.

За словами Джорджеску, він має "проблему з поведінкою" президента України, назвавши його "напівдиктатором". За його словами, Зеленський ставить власні інтереси і інтереси політичної еліти вище за національні інтереси України.

"Я з усією емпатією і повагою ставлюся до українського народу. Ми відкрили наші кордони і двері наших будинків для наших сусідів. Однак у мене є проблема з корупцією і фальшивим ставленням політиків, в тому числі і в Києві", – зазначив він.

Румунський політик також розкритикував демократичні процеси в Україні, поставивши запитання, чому Зеленський, як і президент Румунії Клаус Йоганніс, не допускає вільних виборів.

"Невже вони не бояться? Скільки разів пан Зеленський просив про діалог, перш ніж просити зброю? Жодного разу", – сказав він.

Джорджеску наголосив, що Україна існує як держава, є історичним фактом, створеним за волею великих держав, і не слід сприймати це як наклеп.

"Навіть Німеччина переосмислила себе в 1989 році з падінням стіни, тому цю заяву слід розглядати не як образу, а як історичну правду, яку потрібно враховувати. Що б не вирішили великі держави, вони все ще мають право вирішувати", – сказав колишній кандидат у президенти Румунії.

Келін Джорджеску також прокоментував заяви українського МЗС.

"Що стосується згадок про румунські території в Україні, я радий бачити бурхливу реакцію українського МЗС, тому що це означає, що дипломати в Києві також відчули, як звучить заява, що створює національне розчарування. Це те саме, що відчувають десятки тисяч румунів в Україні, вчителі, сім'ї та всі разом, коли бачать, що вони теж не отримують великої поваги до мови та історії румунського народу, народу, який відкрив свої обійми і серця хвилям українських біженців", – резюмував чиновник.

Нагадаємо, Джорджеску назвав Україну "вигаданою державою" і заявив про її "неминучий поділ", зазіхнувши на частину територій.