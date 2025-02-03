Скандальний румунський політик Джорджеску пояснив свої слова з територіальними претензіями до України

Келін Джорджеску виправдовується і наголошує, що говорив про поділ України як "абсолютно теоретичну гіпотезу".

Ультраправий румунський політик Келін Джорджеску, який переміг у скасованому першому турі президентських виборів в Румунії, сказав, що говорить про можливість приєднання "румунських земель" у складі України "суто теоретично" і що, на його думку, румунські політики мають на це право.

Про це скандальний політик заявив у телеефірі у 2 лютого, передає Digi24.

Джорджеску пояснив, що висловлювався про поділ України як "абсолютно теоретичну гіпотезу" та назвав політиків, які розкритикували його заяви, "недалекими".

"Ми маємо вчитися з нашого історичного досвіду. Зараз світ змінюється… У той час, якщо говорити про період Другої світової, ми зробили багато помилок, ми не дуже розуміли, як позиціонувати себе. І Велика Румунія стала Малою Румунією. Це реальність", – сказав Джорджеску, додавши, що "добре бути готовими до всього".

Нагадаємо, минулого тижня Келін Джорджеску відзначився неодноразовими згадками про "румунські території України", повторив тези російської пропаганди про те, що "Україна вигадана держава" і назвав президента Володимира Зеленського "напівдиктатором".

У Міністерстві закордонних справ Румунії після висловлювань Джорджеску підтвердили непохитну підтримку суверенітету України.