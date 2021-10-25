Скандальний Тищенко "здав" точки: на столичній Бессарабці гречка - по 20 грн/кг, а сало по 50

Скандальний Тищенко "здав" точки: на столичній Бессарабці гречка - по 20 грн/кг, а сало по 50

За його словами, яловичину на найдорожчому ринку Києва можна придбати за 20 гривень.

Народний депутат України та знаний ресторатор Микола Тищенко розповів про свій похід на базар.

Так, у кулуарах Верховної Ради він зазначив, що ціни на продукти не зросли.

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Політик зізнався, що йому подобається їсти сало на столичній Бессарабці. Ціна на нього, за словами ресторатора, залежать від шматка.

"Все залежить від того шматка, який залишається. Перший шматок коштує приблизно від 50 до 100 за кг. Гречку я купував за 12 гривень за кг, за 28 гривень я купляв. Особисто я більше вживаю овочів, м'яса. Яловичину я купляв останнього разу від 50 до 70 грн. Але, коли я пройшовся по цінах - можна було купити і за 20 грн", - розповів він.

Нагадаємо:

Дружина одіозного народного депутата Миколи Тищенка, бізнесвумен Алла Барановська прокоментувала його бійки та гучну вечірку в розпал пандемії.

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