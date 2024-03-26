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Скандальний законопроєкт нардепок Безуглої і Третьякової відкликали на доопрацювання: як відреагували в Мережі

Скандальний законопроєкт нардепок Безуглої і Третьякової відкликали на доопрацювання: як відреагували в Мережі

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова / Фото: УНІАН

Користувачі Мережі радять цей новий законопроєкт взагалі відкликати й забути.

Скандальний законопроєкт, який встановлює кримінальну відповідальність за "привласнення державних функцій", відкликали на доопрацювання.

Про це повідомила у Facebook одна з його авторок – народна депутатка від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова.

"Ок. Відкликаю на доопрацювання", – написала Третьякова.

Ще одна авторка цього законопроєкту – Мар’яна Безугла – залишила під дописом Третьякової сумний смайлик.

Водночас користувачі Мережі радять цей новий законопроєкт взагалі "викинути на сміття":

  • А що саме ви збираєтесь доопрацьовувати в тому треші? Може, проведіть публічні консультації для початку перед тим, як розпочнете знову "якісну законотворчість"?
  • Відкличте, порвіть, забудьте і вибачтеся. Це не больно...
  • Це недобра новина. Це неможливо "доопрацювати". Таке формулювання свідчить, що будуть продовжені спроби знищити або істотно обмежити фундаментальні права громадян України.
  • Зробили помилку та шкоду треба мати сили перепросити.
  • Краще скористайтеся українським історичним досвідом і викиньте то в сміття.
  • Безуглій я не здивувався, але ваш підпис там мене просто вразив…
  • Боюсь, що це лише квіточки законотворчого волюнтаризму.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності отримав на розгляд законопроєкт 11104, який встановлює кримінальну відповідальність за "привласнення державних функцій". Його авторками стали Галина Третьякова, а також Мар’яна Безугла, яка раніше активно критикувала вже колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного та виступала за його звільнення.

У Верховній Раді можуть заборонити дії громадян, які хочуть допомогти Україні та самостійно захищають її інтереси за кордоном. Тепер у разі ухвалення законопроєкту їх за це саджатимуть на 10 років або на довічний термін.

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