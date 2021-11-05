Скандальну нардепку Третьякову відсторонили від п'яти засідань Ради: що сталося

Третьякову усунули від п'яти засідань Ради через скандальне висловлювання про смерть нардепа Антона Полякова.

Очільницю Комітету ВР з питань соціальної політики, нардепку від "Слуги народу" Галину Третьякову, яка неодноразово потрапляла в скандали через свої заяви, нардепи усунули від п'яти засідань. Причина у висловлюваннях нардепки про смерть свого колеги Антона Полякова.

Таке рішення ухвалила Рада 5 листопада.

За проголосували 234 нардепа. Після цього голова Верховної Ради Руслан Стефанчук попросив нардепку Галину Третьякову залишити залу засідання.

"Відповідно до Регламенту Верховної Ради, якщо народний депутат, депутатська фракція (депутатська група), на адресу яких були виголошені образливі слова, вважають, що конфлікт не вичерпано і порозуміння між народними депутатами не досягнуто, то вони подають заяву до комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, який розглядає це питання на своєму засіданні. У таких випадках за висновком комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, Верховна Рада без обговорення може ухвалити рішення про позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях (до п'яти пленарних засідань)", - повідомила пресслужба парламенту.

Як відомо, після повідомлень про смерть Антона Полякова Третьякова написала: "Одним ворогом менше".

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