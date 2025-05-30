Скандальний екнардеп-регіонал Добкін отримав бронювання від мобілізації

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Добкін в інтерв'ю "Єкономічній правді" пояснив це так: "Ніхто, тому що всі розуміють, що моя голова на фронті? Але в мене є бізнес, є можливості. Хоча я розумію: забрали б – куди б я дівся, поїхав би".

Дмитро Добкін та його брат Михайло Добкін мають скандальний політичний бекграунд. Михайло Добкін, колишній мер Харкова та член "Партії регіонів" та "Опозиційного блоку", відомий своєю проросійською риторикою та підтримкою Віктора Януковича. У 2013-2014 роках він активно виступав проти Революції Гідності та організовував мітинги в Харкові з георгіївською стрічкою та футболкою з написом "Беркут" .

Крім того, донька Михайла Добкіна, Алла, нещодавно опублікувала відео з Баку, де вона святкує 9 травня під пісню Йосипа Кобзона "День перемоги", що також викликало хвилю критики в українському суспільстві .

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