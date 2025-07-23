Скандальний закон №12414: Кравченко анонсував підготовку змін

Генпрокурор України Руслан Кравченко / © Телеграм-канал Руслана Кравченка

Реклама

Генпрокурор України Руслан Кравченко повідомив — на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським було домовлено, що правоохоронці підготують пропозиції змін до закону №12414 і подадуть їх главі держави.

Про це Кравченко заявив на брифінгу.

Генпрокурор розповів деталі про зустріч в Офісі президента за участю Зеленського, керівників основних правоохоронних та антикорупційних органів.

Реклама

«На зустрічі були промови керівників НАБУ і САП. Вони вважають, що треба внести зміни (до закону — ред.). Керівник СБУ теж був невдоволений деякими нормами. Домовились, що кожен готує заперечення і подаватиме президенту», — розповів Кравченко.

Він також запевнив, що не зловживатиме своїм правом, яке отримав унаслідок законодавчих змін. Ці слова пролунали після заяви генпрокурора про те, що він перевірить, чи НАБУ не розслідує справи, якими мали займатися правоохоронні органи.

«Я не вважаю, що НАБУ і САП стали залежними. Тепер у відповідному випадку прокурор має ті чи інші повноваження», — сказав Кравченко.

За його словами, у разі наявності доказів злочинів, він як генпрокурор обовʼязково підписуватиме підозри. Кравченко також наголосив, що звертатиме увагу на провадження, які лежать без руху кілька років.

Реклама

«До цього в мене робота із САП була конструктивна. Я погоджував їм підозри й інші слідчі дії», — зазначив генпрокурор, додавши, що працівники САП не повинні узгоджувати з ним кожен крок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Голова СБУ і генпрокурор розставили крапки у питаннях НАБУ і САП

Скандал довкола закону №12414 — що відомо

Український парламент 22 липня ухвалив законопроєкт №12414, який фактично підпорядковує НАБУ та САП генпрокурору, дає можливість забирати в них будь-які справи і керувати розслідуваннями. Документ підписали голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та президент Володимир Зеленський.

Після ухвалення законопроєкту №12414 політики та громадські діячі попередили про можливу втрату євроінтеграційних перспектив України. Ввечері того ж дня у Києві, Львові та Дніпрі відбулися протести проти ухвалення цього документа.

Реклама

23 липня Зеленський повідомив, що провів нараду з керівниками основних правоохоронних та антикорупційних органів: «Ми домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно». Президент анонсував на наступний тиждень «глибоку робочу зустріч щодо плану загальних дій».

Своєю чергою керівники НАБУ та САП після згаданої зустрічі заявили, що ухвалені законодавчі зміни суттєво обмежують незалежність цих органів. І для відновлення повноцінної та незалежної роботи необхідні чіткі та однозначні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії.