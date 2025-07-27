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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Новий закон про НАБУ і САП: чи зможе Рада зібрати необхідну кількість голосів

Піпа спрогнозувала голосування за закон щодо НАБУ і САП.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Верховна Рада

Верховна Рада / © Associated Press

У Верховній Раді розгортається нова дискусія щодо законопроєкту про НАБУ та САП. Після критики суспільства та західних партнерів щодо раніше ухваленого закону №12414, президент Володимир Зеленський ініціював новий документ — №13533. Його мета — гарантувати незалежність антикорупційних органів.

Про це заявила народна депутатка Наталя Піпа (партія «Голос») в етері 24 Каналу.

У фракції «Слуга народу» заявили про підтримку президентської ініціативи. Зокрема, речниця фракції Юлія Палійчук запевнила, що політична сила підтримає нову редакцію законопроєкту.

Водночас у ЗМІ з’явилася інформація, що до 70 депутатів фракції можуть не проголосувати — але нардепка від «Голосу» Наталя Піпа сумнівається у цій цифрі. За її словами, частина «слуг» вже готові до переголосування, адже не до кінця розібралися в попередньому документі.

«Ті, хто розбирався — підходили до інших фракцій, перепитували. Зараз є депутати, які шкодують про своє голосування й готові підтримати нову версію», — пояснила вона.

Втім, у парламенті все ще є ті, хто побоюється кримінального переслідування та уникає голосування. Дискусії тривають, голоси підраховують. За словами Піпи, прогноз щодо 263 голосів — сумнівний, але потрібну більшість знайти вдасться.

Також депутатка спростувала чутки про парламентські канікули. Вона наголосила, що з початку повномасштабної війни оплачуваних відпусток у нардепів не було. Тож засідання у четвер відбудеться — і саме на ньому планують внести зміни до скандального закону.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила суперечливий законопроєкт №12414, який значно розширює повноваження генерального прокурора щодо діяльності НАБУ та САП. Того ж вечора президент Володимир Зеленський підписав закон, попри шквал критики з боку громадськості, антикорупційних структур та західних партнерів.

Згідно з новими нормами, генпрокурор отримав право формувати групи прокурорів у САП, надавати письмові вказівки НАБУ, підписувати підозри топпосадовцям, закривати кримінальні провадження і передавати справи в інші органи. У НАБУ та САП попередили: така модель управління фактично знищує незалежність антикорупційної системи, створеної після Майдану.

Громадськість миттєво відреагувала на загрозливі зміни — у Києві, Харкові та інших містах відбулися протести. Іноземні партнери також не залишилися осторонь: дипломати та експерти наголосили, що новий закон суперечить європейському курсу України та її міжнародним зобов’язанням.

Вже 24 липня президент подав альтернативний законопроєкт №13533, який має на меті повернути незалежність НАБУ і САП. У ньому передбачено, що керівники органів самостійно підписуватимуть підозри й контролюватимуть розслідування без втручання генпрокурора. І НАБУ, і САП вже висловили підтримку ініціативі Зеленського й закликали депутатів якомога швидше її ухвалити.

За попередніми даними, голосування за законопроєкт №13533 може відбутися наприкінці липня. Утім, як попереджає нардеп Ярослав Железняк, у «Слузі народу» може не вистачити голосів, аби забезпечити його прийняття.

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