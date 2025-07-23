Скандальний закон щодо САП і НАБУ: депутати готують подання до суду для скасування

Верховна Рада. / © УНІАН

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Народні депутати ініціюють збір підписів та готують подання до Конституційного суду України для скасування закону, що позбавляє НАБУ та САП незалежності.

Про це повідомили депутати із парламентської фракції “Голос” Ярослав Железняк та Ярослав Юрчишин.

“По факту єдине, що зараз можна зробити, щоб виправити ситуацію - це знести цей закон до Конституційного Суду”, - наголосив Железняк.

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З його слів, “це достатньо реалістично”. Парламентарій каже, що нібито під час розгляду ініціативи у Раді чимало “статей регламенту було порушено”.

“Починаємо підготування та збір підписів на конституційне подання до Конституційного Суду. Потрібно буде 45 підписів депутатів… але, думаю, стільки ще поки в Раді знайдеться”, - додав Железняк.

Своєю чергою, Ярослав Юрчишин закликав колег доєднатися до ініціативи. Відомо, що вже понад десять депутатів підтвердили участь у зборі. Зокрема, Володимир В'ятрович, Ірина Геращенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ірина Фріз, Михайло Бондар, Інна Совсун, Галина Васильченко, Оксана Савчук.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада схвалила скандальний законопроєкт №12414, окремі пункти якого ліквідовують незалежність НАБУ і САП та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Документ підтримали 263 нардепів.

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Вже ввечері того ж дня президент Володимир Зеленський підписав закон 12414 про НАБУ та САП. Згодом у відеозверненні він заявив, що антикорупційна інфраструктура має працювати стабільно та без жодного зовнішнього впливу, особливо — без російського. З його слів, всі відповідні органи, зокрема НАБУ і САП, повинні працювати повноцінно.

Тим часом напередодні українці виступили проти скандального закону. Зокрема, у Києві, Львові та Дніпрі відбулися мітинги. Своєю чергою, НАБУ та САП подякували українцям за підтримку на акціях протесту.

Дата публікації 16:17, 22.07.25 Кількість переглядів 12 Рішення ВР спровокувало скандал в Україні! В ЄС стурбовані вже і через це