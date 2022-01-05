Скаргу Януковича і справу про держзраду на вирок повернули до суду першої істанції

Скаргу Януковича і справу про держзраду на вирок повернули до суду першої істанції

Януковича в Україні засуджено на 13 років.

Київський апеляційний суд повернув до Оболонського районного суду кримінальне провадження разом з апеляційною скаргою засудженого в Україні колишнього президента Віктора Януковича на вирок у справі про держзраду.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"Кримінальне провадження разом з апеляційною скаргою засудженого В.Ф. Януковича на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року повернуто до Оболонського районного суду міста Києва для виконання вимог ч. 3 ст. 400 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні суду.

Таке рішення ухвалала колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду 5 січня 2022 року.

Раніше повідомлялося, колишнього президента-втікача Віктора Януковича заочно засудили до 13 років ув'язнення за держзраду, згідно з вироком Оболонського райсуду. На початку грудня 2021 року Верховний Суд залишив у силі вирок експрезиденту-втікачу України, який намагався оскаржити це рішення.

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