Скасування візиту Умєрова до Франції: Міноборони назвало справжню причину

Про можливе перенесення візиту міністра оборони України до Франції було повідомлено заздалегідь.
Міноборони України спростувало інформацію ЗМІ про те, що очільник відомства Рустем Умєров скасував візит до Франції саме з міркувань безпеки.
Про це повідомляє NV із посиланням на коментар від Міноборони.
Як поінформували у відомстві, на відкритті "коаліції з артилерії" у Парижі 18 січня від Міністерства оборони представлена українська делегація на чолі з заступником Умєрова – Іваном Гаврилюком.
Також вказано, що заздалегідь було повідомлено про те, що візит Умєрова може бути перенесений у зв’язку з тим, що 17 січня він брав участь у Ставці верховного головнокомандувача.
Участь у заході з відкриття "коаліції з артилерії" міністр оборони бере дистанційно через відеозвʼязок.
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У Міноборони поінформували, що їхня команда і колеги з французького міністерства працюють над новою датою візиту Умєрова.
Нагадаємо, раніше 18 січня про скасування візиту Умерова до Франції начебто з міркувань безпеки повідомляла французька газета Le Monde із посиланням на Міноборони Франції.
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