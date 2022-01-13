"Сказав — і всі вишикувалися в ряд": Данілов розповів, чи РНБО сперечається з президентом

"Сказав — і всі вишикувалися в ряд": Данілов розповів, чи РНБО сперечається з президентом

Данілов наголосив, що РНБО — це колегіальний орган, тому там завжди є дискусія.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов розповів про специфіку ухвалення рішень на засіданнях РНБО.

Про це Данілов розповів в інтерв’ю "Українській правді".

Секретар РНБО не погодився з тезою журналіста про те, що Зеленський не любить, коли підлеглі кажуть йому "ні".

"Особисто в мене президент не просить нічого такого, на що я б йому сказав "ні". У президента завжди серйозна державницька позиція", — запевнив Данілов.

За його словами, на засіданнях РНБО кожен може сказати Зеленському свою думку.

"Ми розглядали питання, воно не було під указ, а було під протокольне доручення. Почалася дискусія і крайній виступав Стефанчук.

Стефанчук каже: "Друзі, я вважаю, що так і так". У Володимира Олександровича була інша думка, але він подумав і каже: "о, давайте розберемося, голова Верховної Ради говорить слушну річ", — розповідає секретар РНБО.

Він наголосив, що РНБО — це колегіальний орган, тому там завжди є дискусія.

Раніше Олексій Данілов розповів, як Україна дізналась про коронавірус.

Читайте також: