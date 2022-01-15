"Скажу без хвастощів": Лукашенко заявив, що операцію ОДКБ у Казахстані розробив він і Путін

"Скажу без хвастощів": Лукашенко заявив, що операцію ОДКБ у Казахстані розробив він і Путін

За його словами, на це їм знадобилася година.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що операцію ОДКБ у Казахстані розробив він і Путін.

Про це він сказав 15 січня, виступаючи перед білоруськими військовими, які повернулися з "миротворчої місії", повідомляє Telegram-канал "Пул Першого".

"...Скажу без хвастощів. Уся ця операція була розроблена двома президентами (Білорусі та Росії) протягом години... Все було зроблено швидко і рішуче, без вагань", - заявив Лукашенко.

Варто зазначити, що напередодні миротворчі контингенти з Росії, Вірменії, Білорусі та Таджикистану вилетіли з Казахстану і повернулися на батьківщину. Окрім того, до пункту постійної дислокації повернулися миротворці з Киргизстану. Очікується, що повернення всіх миротворців до пунктів постійної дислокації завершиться до 19 січня.

Нагадаємо, на початку 2022 року декілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на скраплений газ, на тлі яких президент країни Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану і звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

Військові Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), яких перекинули країни 6 січня для придушення протестів в Казахстані, 13 січня розпочали виведення сил і передавання важливих об'єктів місцевим правоохоронним органам. Попередньо, на виведення "миротворців" знадобиться 10 днів.

Як повідомлялося, Путін задоволений діями ОДКБ в Казахстані.

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