"Скажу чесно": Зеленський розповів, чи влаштовує Україну політика Китаю щодо війни

Президент України Володимир Зеленський висловився про політику Китаю, який вирішив бути осторонь російсько-української війни.
Україну влаштовує політика Китаю, його статус-кво.
Про це сьогодні, 25 травня, сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи через відеозв'язок на "Українському сніданку" в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
"Я думаю, що Китай обрав політику бути осторонь на сьогоднішній момент. Я вважаю, що Україну влаштовує саме ця політика. Це краще, ніж допомагати РФ, у будь-якому випадку", — сказав він.
Зеленський висловив сподівання, що "за спиною Китай не буде проводити іншу політику".
"Нас влаштовує цей статус-кво, скажу чесно. Я не бачу поки що кроків, які Китай робив би проти України", - сказав президент.
Також він зазначив, що і не бачить підтримки зі сторони КНР.
На його думку, "Китаю не вистачає інших відносин зі США". "Думаю, США можуть впливати на відносини з Китаєм і потім все це буде впливати на Росію", - сказав президент України.
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