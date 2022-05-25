"Скажу чесно": Зеленський розповів, чи влаштовує Україну політика Китаю щодо війни

Президент України Володимир Зеленський висловився про політику Китаю, який вирішив бути осторонь російсько-української війни.

Україну влаштовує політика Китаю, його статус-кво.

Про це сьогодні, 25 травня, сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи через відеозв'язок на "Українському сніданку" в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Я думаю, що Китай обрав політику бути осторонь на сьогоднішній момент. Я вважаю, що Україну влаштовує саме ця політика. Це краще, ніж допомагати РФ, у будь-якому випадку", — сказав він.

Зеленський висловив сподівання, що "за спиною Китай не буде проводити іншу політику".

"Нас влаштовує цей статус-кво, скажу чесно. Я не бачу поки що кроків, які Китай робив би проти України", - сказав президент.

Також він зазначив, що і не бачить підтримки зі сторони КНР.

На його думку, "Китаю не вистачає інших відносин зі США". "Думаю, США можуть впливати на відносини з Китаєм і потім все це буде впливати на Росію", - сказав президент України.

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