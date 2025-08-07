"Скажу за кілька тижнів": Трамп не впевнений, що Путін його не обманює

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп не зміг дати чіткої відповіді на запитання журналістів щодо щирості намірів російського диктатора Володимира Путіна після останніх перемовин за участю американського спецпосланця.

Під час пресконференції в Білому домі у Трампа поцікавилися, що дає йому впевненість, що цього разу Путін не водить його за ніс.

“Поки що не можу відповісти на це питання, скажу вам за кілька тижнів, можливо, й раніше”, — відповів президент США, ухильно прокоментувавши ситуацію.

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Таким чином залишається відкритим питання довіри до Кремля та перспектив подальших переговорів між Вашингтоном і Москвою.

Також Дональд Трамп наголосив, що нинішні російсько-американські контакти за участю спецпосланника Стіва Віткоффа не можна назвати проривом, оскільки йдеться про поступову роботу.

У Кремлі назвали зустріч між Віткоффом і Путіним “конструктивною та корисною”.

«Путін передав Сполученим Штатам деякі сигнали щодо українського питання. Відповідні сигнали також були отримані від президента Трампа», — повідомляли пропагандисти ТАСС про результати зустрічі.

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Кремль заявив, що оприлюднить більше інформації про обговорений матеріал після того, як Віткофф доповість Трампу.

Президент України Володимир Зеленський, який розмовляв з Трампом після зустрічі Віткоффа та Путіна, сказав, що “здається, що Росія зараз більше схиляється до припинення вогню”.

“Тиск на Росію працює. Але головне, щоб вони не обманювали нас у деталях. Ні нас, ні Сполучені Штати”, — сказав український лідер у своєму зверненні в середу, 6 серпня.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що оголошення щодо застосування санкцій проти Росії буде зроблено після обговорень, пізніше у середу, 6 серпня.