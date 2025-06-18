Схему масштабного розкрадання грошей виявили на закупівлях для Інституту раку

© pixabay.com

Реклама

За даними джерел Lenta.UA йдеться про Германа Фісталя.

Фактичний керівник найбільшої групи постачальників медичного обладнання (понад 300 представників компаній) створив злочинну організацію, до складу якої залучив представників підконтрольних компаній та службових осіб Національного інституту раку (НІР), повідомляє НАБУ.

Схема передбачала кілька етапів забезпечення позаконкурентної перемоги підконтрольних компаній у публічних закупівлях медичного обладнання НІР. Зокрема йшлося про визначення НІР розпорядником бюджетних коштів, встановлення повного контролю за процесом закупівель, проведення формального (удаваного) аналізу ринку медичного обладнання, створення умов для відхилення пропозицій непідконтрольних учасників тендерів.

Реклама

Для заволодіння якомога більшою сумою коштів на реалізації медичного обладнання його вартість внаслідок діяльності злочинної організації штучно збільшувалася подекуди на 50% від початкової ціни: у ланцюги постачання вводилися афілійовані з організатором схеми закордонні компанії, змінювалася комплектність обладнання тощо. Це підтверджено низкою доказів, зібраними правоохоронними органами з 12 країн світу, які були залучені до розслідування в межах міжнародного співробітництва. Упродовж 2021-2022 років під час закупівель медичного обладнання в межах проєкту «Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у НІР» учасники оборудки заволоділи коштами на суму понад 231 млн грн.

Серед підозрюваних:

- фактичний керівник найбільшої групи постачальників медичного обладнання, організатор схеми - ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК України;

- 2 довірені особи, представники підконтрольних компаній - ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 255 КК України.

Реклама

- 2 службові особи НІР (станом на час вчинення злочину) - ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 255 КК України;

- виконувач обов’язків директора НІР (станом на час вчинення злочину), депутат обласної ради - ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 255 КК України.

Слідство триває, встановлюються інші причетні до злочину особи.