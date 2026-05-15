© Telegram / Андрій Єрмак

Реклама

Станом на першу полону дня, 15 травня, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак залишається у СІЗО. Повну суму застави за нього так і не зібрали. Як стало відомо, колишній тренер київського «Динамо» і національної збірної Сергій Ребров дав 30 млн грн на заставу Єрмаку.

Про це повідомляють «Схеми» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Гроші від Реброва

«Цей внесок зробив Сергій Станіславович Ребров. Згідно з базами даних, які є в розпорядженні журналістів, в Україні усього одна людина з таким ПІБ (другий тезка вже покійний). Це — відомий багаторічний футболіст київського „Динамо“, тренер, очільник національної збірної з футболу протягом трьох років — Сергій Ребров», — зазначають «Схеми».

Реклама

На дзвінки і повідомлення журналістів Ребров не відповів.

Раніше ЗМІ стверджували що саме Єрмак просував кандидатуру Реброва на посаду тренера збірної України перед призначенням у 2023 році. І власне, саме через зв’язки з Єрмаком Ребров залишався на посаді, попри постійні провали збірної.

Водночас, раніше в інтерв’ю ютуб-каналу «Бомбардир» Ребров дійсно визнав, що саме Андрій Єрмак був ініціатором його повернення на пост головного тренера збірної України.

«Я дуже вдячний Андрію, дуже вдячний людям, які зараз дійсно допомагали тому, щоб я повернувся в Україну», — говорив тренер.

Реклама

«Я знаю Андрія дуже давно. До того моменту, як він став помічником президента. Він дуже порядна людина. Ми спілкуємось доволі часто. Він був ініціатором того, щоб я повернувся в Україну і працював зі збірною, але це було до повномасштабної агресії Росії», — розповідав Ребров.

Громадський активіст і ветеран, що втратив на фронті дві ноги, Олег Симороз стверджує, що Ребров і Єрмак нібито мають спільного кума — скандального нардепа Миколу Тищенка, який хрестив їх обох дітей.

Скільки ще залишилося зібрати грошей

За даними «УП», станом на 10 ранку 15 травня за ексглаву ОП внесли близько 44,5 млн грн. Не вистачає ще близько 95,4 мільйонів.



Новини партнерів