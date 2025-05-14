У Франції хочуть розробити заходи, що дозволять «захопити Росію за горло»

Очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро / © Associated Press

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У четвер, 15 травня, у Туреччині відбудеться зустріч міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро та американського сенатора Ліндсі Грема. Головною темою переговорів стане новий пакет жорстких санкцій, спрямованих на економічне ослаблення Росії.

Про це повідомило видання Lefigaro.

В матеріалі зазначено, що Грем уже «розробив надзвичайно потужний пакет санкцій, включаючи 500% мита на імпорт російської нафти».

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Міністр наголосив на необхідності розробки «руйнівних санкцій», здатних «схопити Росію за горло», оскільки попередні обмеження, на його думку, виявилися недостатньо ефективними.

«Росія знайшла способи обійти блокаду, запроваджену Європою і США, тому потрібно перекрити кран таким чином, щоб схопити Росію за горло», — заявив Барро.

За його словами, ЄС і США мають вжити більш рішучих заходів, адже попередні санкції не зупинили війну Путіна в Україні. Він закликає запровадити жорсткіші обмеження, «які могли б задушити російську економіку раз і назавжди».

«Я сподіваюся, що Європа своєю чергою зможе запровадити санкції щодо вуглеводнів», — додав очільник МЗС Франції.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав Володимира Путіна приєднатися до українського президента Володимира Зеленського на переговорах у Стамбулі, запланованих на 15 травня.