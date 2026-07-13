"Схоже, Путін тепер хоче знищити Київ": Bild прогнозує найважчу осінь та зиму через дефіцит ППО

План — заморозити мільйони людей: у Bild назвали справжню причину запеклих балістичних ударів по Києву

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Масовані ракетні обстріли української столиці не є ознакою сили Кремля, а навпаки свідчать про щораз більший відчай російського диктатора Володимира Путіна через нездатність досягти стратегічних цілей на фронті. Проте киянам від цього не легше — навпаки, схоже, Путін тепер хоче знищити Київ до настання зими, тому жителям столиці буде ще важче.

Про це пише заступник редактора німецького видання Bild Пауль Ронцхаймер.

Днями німецький журналіст вкотре побував у Києві і поділився своїми враженнями від візиту.

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«Мене розбудили вибухи. Я чую чотири удари, дивлюся на свій смартфон і бачу: ракетний обстріл! Шість місяців тому, коли я востаннє був в Україні, я б уже перевернувся в ліжку. "Протиповітряна оборона спрацює", — сказав би я собі. І просто знову заснув. Тепер я спускаюся в підвал готелю, як і багато інших», — пише він.

Журналіст нагадав, що в української армії майже не залишилося протиракетної системи Patriot для перехоплення балістичних ракет, випущених російською армією.

«Як мер Києва, я ніколи не стикався з чимось подібним від початку війни: атаки російськими балістичними ракетами гірші, ніж будь-коли раніше! Путін перебуває під таким тиском через силу України, що тепер, очевидно, хоче розбомбити Київ на шматки до початку зими. Нам терміново потрібно більше зенітних ракет Patriot від наших партнерів, включаючи Німеччину, щоб ми могли краще захищатися від цих атак», — цитує видання слова мера Києва Віталія Кличка.

Попри відсутність значних здобутків на фронті, багато експертів впевнені, що Путін, як і раніше, не бажатиме брати участь у серйозних переговорах і натомість обере шлях ескалації.

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«Українці знають, що за свій успіх у зупиненні російської армії на фронті та в ударах по складах палива в Росії вони заплатять високу ціну: жорстокими ракетними обстрілами їхньої цивільної інфраструктури та постійними смертями серед цивільного населення», — зазначає автор статті.

«Путін не змінив своїх воєнних цілей, і немає абсолютно жодних ознак того, що він готовий до компромісу. Росія спробує забезпечити, щоб мільйони людей залишилися без електрики та опалення цієї осені та зими, навіть гірше, ніж минулої зими», — розповідає джерело Bild в українському уряді.

Військовий експерт Ніко Ланге спостерігає зміну позиції президента США Дональда Трампа щодо України. Замість того, щоб критикувати українські атаки на російську територію і навіть столицю Москву, Трамп заявив, що ця ескалація може призвести до швидшого завершення війни. Ланге, який був присутній на саміті НАТО в Анкарі, заявив: «Під час обговорень також стало зрозуміло, що США справді допомагають, принаймні деякими ударами, які Україна завдає вглиб Росії». Наприклад, «інформацією про позиції російських систем ППО». Ланге підсумував: «Це являє собою зміну позиції Трампа».

Німецький репортер Пауль Ронцхаймер підкреслює, що попри постійну загрозу з повітря та руйнування, українська столиця демонструє неймовірну стійкість, а подібні акти агресії лише посилюють лють українців та їхнє бажання чинити опір.

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«Але вони (українці — Ред.) також знають: зима наближається швидко — а разом з нею і страх перед спробою Путіна дозволити людям замерзнути до смерті», — підсумував автор статті.

Удари РФ по Києву — останні новини

Раніше у Le Monde попередили, що Росія змінила тактику ударів по Києву, комбінуючи балістичні ракети з реактивними безпілотниками та збільшуючи кількість засобів ураження.

Нагадаємо, що 11 липня Росія втретє за тиждень атакувала Київ: гриміли вибухи, спалахнули пожежі, є поранені. Сигнал тривоги у столиці пролунав лише після трьох вибухів через декілька хвилин.

Попередній удар С-400 по Києву стався вночі 8 липня, водночас Повітряні сили не встигли включити сигнал тривоги, який спізнився на хвилину.

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Внаслідок російського ракетного удару по Києву в ніч проти 8 липня загинула жінка, ще двоє людей дістали поранення.

Також росіяни атакували Київ і передмістя 6 липня. Тоді з 23 запущених балістичних ракет і 6 протикорабельних ракет «Циркон» або «Онікс» українською протиракетною обороною не було перехоплено жодної.

Під час цього удару в Києві загинуло 19 людей.

Внаслідок удару у Вишневому загинуло 9 людей.

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