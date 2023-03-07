Скільки б не тривали бої: у Держдепі переконані, що Росію в будь-якому разі чекає поразка

Росія все одно зазнає стратегічної поразки у розв’язаній нею війні.

РФ в будь-якому разі чекає поразка.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.

«Було чітко зрозуміло з перших годин вторгнення РФ в Україну, що коли б це не закінчилося, це завершиться стратегічним провалом Росії», - зазначив Прайс.

За його словами, українці від початку війни показали, що російський диктатор Володимир Путін не досягне жодної цілі, задекларованої в момент вторгнення, що йому не вдасться повалити уряд у Києві, не вдасться підкорити український народ та позбавити його ідентичності.

«Українці продемонстрували, що вони в змозі не лише протистояти наступу російських військ, але й повернути територію, яку ті відібрали. Це не зміниться»,- резюмував представник Державного департаменту США.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та Італія обговорюють передавання Україні ППО SAMP-T: може збивати крилаті ракети і літаки.

Крім того, ми раніше інформували, що США відмовляються давати Україні танки Abrams через їхні технічні характеристики.

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