"Скільки буде потрібно": міністри G7 пообіцяли Україні зброю, а Росії – ізоляцію

"Скільки буде потрібно": міністри G7 пообіцяли Україні зброю, а Росії – ізоляцію

Голови МЗС країн G7 пообіцяли посилити економічну та політичну ізоляцію Росії, продовжити постачання зброї Україні та працювати над зменшенням спричиненої війною глобальної нестачі продовольства.

Міністри закордонних справ з Великої Британії, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Японії, США та ЄС також пообіцяли продовжувати військову та оборонну допомогу Україні, "скільки буде потрібно".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністрів після зустрічі на курорті Вайссенхаус на Балтійському морі.

"Ми ніколи не визнаємо кордони, які Росія намагалася змінити за допомогою військової агресії, і підтримуватимемо нашу участь у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, включно з Кримом", – заявили міністри.

Дипломати також запевнили, що боротимуться з російською дезінформацією, яка має на меті звинуватити Захід у проблемах постачання продовольства по всьому світу через економічні санкції проти РФ. При цьому міністри закликали Китай не допомагати Росії та не виправдовувати її війну.

Представники G7 вважають, що ключ до посилення тиску на Росію ­– заборона або поетапна відмова від закупівлі нафти країнами-членами ЄС, які наступного тижня повинні б досягнути угоди щодо цього питання. Дипломати зауважили – навіть якщо Угорщина й надалі виступатиме проти нафтового ембарго.

"Ми будемо прискорювати наші зусилля, щоб зменшити та припинити залежність від російських поставок енергоносіїв якомога швидше, спираючись на зобов’язання G7 щодо поступового припинення або заборони імпорту російського вугілля та нафти", – йдеться у заяві.

Голови МЗС також розкритикували Білорусь за її позицію щодо війни, пише AFP.

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"Закликаємо Білорусь припинити полегшувати агресію Росії та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, ЄС досі намагається узгодити запровадження поетапного ембарго на російську нафту, яке є частиною шостого пакету санкцій. Попри занепокоєння щодо поставок до Східної Європи, угоду можуть укласти до кінця травня.

Про що говорили міністри закордонних справ на зустрічі "Великої сімки"

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