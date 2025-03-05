Скільки часу Трамп буде блокувати військову допомогу Україні: у WSJ розповіли

Україна готова підписати угоду про права на корисні копалини зі США.

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до переговорів щодо встановлення міцного миру та виклав своє бачення шляху до миру в його найбільш узгодженій публічній спробі налагодити стосунки з лідером США.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб.

Зеленський зазначив, що Україна готова укласти угоду про права на корисні копалини зі США, а також запропонував перші кроки для мирного процесу, зокрема звільнення полонених, припинення ударів по цивільній інфраструктурі та перемир’я на морі.

"Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб встановити міцний мир", — написав Зеленський у вівторок у соцмережі Х.

Ці заяви пролунали після того, як Трамп призупинив військову допомогу Україні, аргументуючи це необхідністю перевірити, чи Зеленський справді прагне миру з Росією.

На тлі дипломатичних напружень у Білому домі європейські союзники розглядали можливість підтримки Києва без участі США, однак без американської допомоги перспективи безпекових гарантій для України залишаються невизначеними.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп залишив у силі заборону на постачання зброї Україні, попри заклики Конгресу та міжнародної спільноти.

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