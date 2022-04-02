Скільки грошей витрачає Україна на місяць війни: в Мінфіні назвали суму

Скільки грошей витрачає Україна на місяць війни: в Мінфіні назвали суму

Зеленський зібрав нараду, де обговорили фінансування витрат держави, зокрема власні податкові надходження та допомогу міжнародних партнерів.

За підрахунками Міністерства фінансів, на місяць воєнних дій Україна витрачає приблизно 10 млрд дол.

Про це йшлося на нараді президента Володимира Зеленського з економічними блоками Офісу голови держави та Кабміну, повідомили в пресслужбі ОП.

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Учасники наради обговорили стан української економіки на другому місяці опору російському вторгненню тарозглянули прогнози її розвитку у найближчій перспективі.

Серед тем наради були й джерела фінансування витрат, зокрема власні податкові надходження та допомогаміжнародних партнерів України. У цьому ж контексті учасники торкнулися перспективи переходу на спрощену систему оподаткування, що заплановано на квітень.

"Учасники зустрічі також обговорили проведення посівної кампанії, зокрема забезпечення аграріїв пальним. Були розглянуті шляхи диверсифікації імпорту пального та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російською армією", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в українців з'явилася можливість подати інформацію про зруйноване війною майно на порталі та в застосунку "Дія".

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