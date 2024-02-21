Скільки країн готові укласти безпекові гарантії з Україною: на Банковій підрахували

За словами речника Зеленського, наразі переговори ведуться найактивніше з Данією, Нідерландами, Італією та Канадою.

Кількість країн, які готові заключити безпекові гарантії з Україною, постійно зростає.

Про це в ефірі телемарафону заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

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"Скільки їх, зрозуміти дуже легко. Я зараз боюся помилитися, але ця інформація відкрита. Можна просто подивитися кількість країн, які приєдналися до спільної декларації "групи Семи" на підтримку України, яка була ухвалена у Вільнюсі влітку минулого року. Там понад два десятки країн, під три десятки країн... Ось власне відповідь конкретна. І можу сказати, що досі до цього переліку доєднуються нові й нові країни, так що їх буде ще більше", – сказав Никифоров.

За його словами, наразі переговори ведуться найактивніше з Данією, Нідерландами, Італією та Канадою.

"От власне з цими країнами переговори ведуться найактивніше, в розпалі, можна так сказати", – підсумував речник Зеленського.

Нагадаємо, минулого тижня було підписано дві угоди про довготривалу співпрацю у сфері безпеки з Німеччиною та Францією.

У січні президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали безпековий договір, що має назву “Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії”.

Також голова Офісу президента України Андрій Єрмак анонсував "особливий" безпековий договір зі США.

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